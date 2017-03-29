HALKBANK'TAN AÇIKLAMA

İSTANBUL (AA) - Halkbank, bankanın Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın dün görev için bulunduğu ABD'de gözaltına alındığını, ilk duruşması yapıldıktan sonra iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verildiğini duyurdu.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Hakan Atilla, 28 Mart 2017'de görev için bulunduğu ABD'de gözaltına alınmış, ilk duruşması yapıldıktan sonra iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiştir. Konuyla ilgili olarak bankamızca ve devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatılmış olup bilgi temin edildiğinde en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu itibarla, bankamızın ve yetkili makamların verdiği bilgiler dışındaki spekülatif haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Anadolu Haber Ajansı