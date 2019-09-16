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Halkbank'tan faiz indirimi kararı

TCMB faiz indirim kararı sonrası Halkbank da kredi faiz oranlarında indirime gitti.

Halkbank'tan faiz indirimi kararı

TCMB faiz indirim kararı sonrası Halkbank da kredi faiz oranlarında indirime gitti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:41
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Halkbank'tan faiz indirimi kararı

Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirimine gitmesinin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü. Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde indirime giden banka bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13–15.5 aralığına indirdiğini açıkladı.

Halkbank, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık %1.25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık %1.35'e düşürdüğünü; 500,000 TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranının da aylık %1.19'a indirildiğini duyurdu.

Banka, 500,000 TL'nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık %0.99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı. Geçen hafta İş Bankası, Turk Eximbank ve Ziraat Bankası bazı kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurmuştu.

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