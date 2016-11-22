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"GÜNÜBİRLİK KUR HAREKETLERİ SADECE TÜRKİYE’YE ÖZGÜ DEĞİL"

22 Kasım 2016 Salı 14:01
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Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Türkiye’deki günübirlik kur hareketleri sadece Türkiye kaynaklı değil, sadece Türkiye’ye özgü değil. Şu anda küresel olarak dolar yükselişte." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, SANKO Üniversitesi'nin 2016-2017 akademik yılının başlaması dolayısıyla Özel SANKO Okulları Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu. Şimşek, dolardaki yükselişe ilişkin, "Türkiye’deki günübirlik kur hareketleri sadece Türkiye kaynaklı değil, sadece Türkiye’ye özgü değil. Şu anda küresel olarak dolar yükselişte." dedi.

"Küreselleşme dünyayı küçülttü"
Dünya ekonomisinde küreselleşmeyle ilgili soru işaretleri bulunduğuna işaret eden Şimşek, "Muhtemelen küreselleşme çok uzun bir süredir dünyayı küçültmüştür. Dünya ekonomisinde olup bitenleri anlamadan Türkiye’yi anlamak zordur." diye konuştu.


Anadolu Haber Ajansı
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