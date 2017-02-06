GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN BİZDE VARIZ

Gayrimenkul sektörünün dev oyuncuları anayasa referandumunda oylanacak yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye’nin tek elden yönetilmesinin önünü açacağı için ülkede çarkların daha da hızlı işleyeceği görüşünde. AK Parti ve MHP ‘nin ortaklaşa önerdiği yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in de önerdiğini hatırlatan sektör temsilcileri, referandum sürecinin bu güne kadar çeşitli çevrelerce bozulmaya çalışan birliktelik kültürünü etkilenmemesi için ‘ortak aklın’ öne çıkarılmasını istiyor.



İş dünyasında referandumda EVET kampanyasını başlatan müteahhitler şunlar:

EYG Grup İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik, Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz,

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Fer Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ramadan Kumova, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, ÖZAK GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık







KAYNAK: SABAH

