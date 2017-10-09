“GİRİŞİMCİLİKTE ÖNCE KADIN'DA HALK OYLAMASI BAŞLADI

8 Ekim 2017 – Ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik yetkinliklerini iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle 2 yıl önce hayata geçirilen“Girişimcilikte Önce Kadın Projesi”nde halk oylaması heyecanı başladı.



Bu yıl ilk kez düzenlenen halk oylamasıyla, projeye bugüne kadar katılan tüm kursiyerlerin kendi tanıtım çalışmalarını dijital platformlarda bizzat gerçekleştirmeleri ve en çok oy alan girişimci adayının da 15 bin TL değerindeki cansuyu sermayesini kazanıp hayallerini gerçekleştirmesine destek olmak hedefleniyor. Ekim itibariyle başlayan ve online ortamda gerçekleştirilecek halk oylamasına katılmak isteyen kursiyerlerin, projenin online satış sitesi oncekadin.gov.tr’ye üye olup profil oluşturmaları gerekiyor.



Daha çok oy toplayabilmek için kursiyerler hazırladıkları profillerini sosyal medyada paylaşıyor. Sosyal medyada en çok oyu alan kursiyere Kasım ayında düzenlenecek ödül töreninde cansuyu sermayesi olarak 15 bin TL’lik para ödülü verilecek.

Hasan Süel: “Kadınların dijital yeteneklerini destekliyoruz”

“Girişimcilikte Önce Kadın Projesi” ile kadınların girişimcilik yoluyla toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Projemize katılan kadın kursiyerlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak ve gelecek planlarına destek vermek amacıyla düzenlediğimiz Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’na ek olarak bu yıl ilk kez halk oylaması da düzenliyoruz.



Halk oylaması birincisine vereceğimiz cansuyu sermayesi ödülü ile girişimci adayımızın hayallerini gerçekleştirmesine destek olmayı hedefliyoruz. Ekim itibariyle başlayan halk oylamasına geçen yılki ve bu yılki kursiyerlerimiz online olarak başvurabilecek. Projenin satış sitesi oncekadin.gov.tr’de oluşturdukları profillerini sosyal medyada paylaşıp çevrelerinden oy vermelerini isteyecekler. En çok oyu alan kursiyerimize Kasım ayında 15 bin TL’lik para ödülü sunacağız. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınlara istihdam yaratmaya yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz.”

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat Abdulhakimoğulları da şöyle konuştu:

“Gelişmiş ve hedeflerini yüksekte tutan ülkelerde en başta kadınlar üretimin içinde yer almaktadır. Bizler de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak bunu hedefliyoruz. Proje ile kadınlar hem meslek sahibi olacak, hem üretim yapacak, hem de internet üzerinden ürünlerini satarak ekonomiye katkı sunacaklardır. Bu amaçla, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerinin satışını, projenin satış sitesi olan oncekadin.gov.tr üzerinden yapabilmeleri için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, hayatları boyu girişimci olacak kadınları Türkiye’ye kazandıracak olmaktan büyük heyecan duymaktadır.”

Toplam 50 bin TL’yi aşkın sermaye verilecek





Bundan sonraki süreçte, toplam ilan ve satış sayısı ile toplam satış tutarı üzerinden yapılacak değerlendirmeyle jüriye sunum yapmaya hak kazanan ilk 10 kadın belirlenecek. Adaylar, proje jürisine bir sunum yaparak projeyle elde ettikleri başarıyı ve yaşadıkları değişimi anlatacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda ödüle hak kazanan ilk 5 kadın belirlenecek. Kasım ayında düzenlenecek törende, birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500 TL ödül verilecek; iki kişiye de 3’er bin TL değerinde Jüri Özel Ödülü sunulacak. “Girişimcilikte Önce Kadın Projesi” kapsamında halk oylamasının yanı sıra bu yıl içinde Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas’ta düzenlenen teknoloji ve girişimcilik eğitimlerine katılan kadın kursiyerler için de “Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması” düzenleniyor. Toplam 50 bin TL’yi aşkın sermayenin verileceği “Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması” için oncekadin.gov.tr sitesi üzerinden başvuru alımı tamamlandı.Bundan sonraki süreçte, toplam ilan ve satış sayısı ile toplam satış tutarı üzerinden yapılacak değerlendirmeyle jüriye sunum yapmaya hak kazanan ilk 10 kadın belirlenecek. Adaylar, proje jürisine bir sunum yaparak projeyle elde ettikleri başarıyı ve yaşadıkları değişimi anlatacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda ödüle hak kazanan ilk 5 kadın belirlenecek. Kasım ayında düzenlenecek törende, birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500 TL ödül verilecek; iki kişiye de 3’er bin TL değerinde Jüri Özel Ödülü sunulacak.

2 yılda 20 bin kadına ulaşıldı

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı hedefleyen “Girişimcilikte Önce Kadın Projesi” Nisan 2015’te hayata geçirildi. İlk yılında 10 bin kadına ulaşarak 15 milyon TL’yi aşkın ekonomik değer yaratan projenin ikinci döneminde de 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 bin kadına ulaşıldı. “Girişimcilikte Önce Kadın Projesi”nin ikinci döneminde toplam 10 ildeki 72 Halk Eğitim Merkezi’nde 140 danışman öğretmenin liderliğinde yaklaşık 7 aydır kadınlara teknoloji ve girişimcilik eğitimleri veriliyor.

Basın Bülteni