Gıda ihracatçıları Uzakdoğu seferine çıkıyor

2018 yılında 5 milyar doların üzerinde tarım ürünleri ihraç eden Ege İhracatçı Birlikleri, gıda ihracatı için “Hedef Pazar” olarak belirlediği Japonya’da Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu üstlendiği, 5-8 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan FOODEX JAPAN 2019 Fuarı’na 38 firma ile katılırken, fuar sürecinde Türk organik sektörünün potansiyelini Japonlara anlatan bir seminer düzenleyecek. EİB ayrıca, 3 yıldır Japonya’ya yönelik sürdürdüğü Turquality Projesi kapsamında Türk lezzetlerinden Japon damak tadına göre hazırlanmış menülerin ikram edileceği tadım etkinliğini Türkiye’nin Japonya Büyükelçiliği Rezidansında gerçekleştirecek.

Ege’den Japonya’ya gıda ihracatı yüzde 57 arttı

FOODEX JAPAN Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu 22 yıldır başarılı bir şekilde sürdürdükleri bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, FOODEX JAPAN Fuarı ve Japonya ve Güney Kore’ye gıda ihracatını arttırmak amacıyla 3 yıldır devam ettirdikleri Turquality Projesi sayesinde Türkiye’nin Japonya’ya gıda ihracatının yüzde 22 artışla 187 milyon dolara yükseldiği dönemde, Ege Bölgesi’nden Japonya’ya yapılan gıda ihracatının yüzde 57’lik yükselişle 82 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Japonya’nın dünya genelinde gıdaya en yüksek değeri vererek almaya hazır pazar konumunda olduğuna dikkati çeken Celep, “Japonların beklentisi sürdürülebilir ve kaliteli gıda. Bunu sunduğunuz takdirde sizin sadık müşteriniz oluyorlar. Biz de Foodex Fuarı sürecinde ziyaretçi akışını arttırmak ve Türk Gıda ürünlerinin bilinilirliğini arttırmak amacı ile organize edilecek trend alanında Türk Şef Maksut Aşkar’ın katılımıyla tadım etkinliği düzenleyeceğiz. Ebru sanatçısı Garip Ay ise ebru etkinliği gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

Büyükelçilikte resepsiyon verilecek

Ege İhracatçı Birlikleri, 7 Mart 2019 tarihinde Türkiye’nin Japonya Büyükelçiliği Rezidansında Türk gıda ürünleriyle Japon damak tadına göre hazırlanmış menülerin ikram edileceği bir tadım etkinliği düzenleyecek ve Japon davetlilere lezzet şöleni sunacak.

Japon kamu temsilcileri, fuar katılımcısı Türk firmaları, ithalatçılar, basın mensupları, bloggerlardan oluşan yaklaşık 150 davetlinin katılması beklenen tadım etkinliğinde ünlü Türk Şefler Maksut Aşkar ve Yılmaz Öztürk tarafından hazırlanan menüler ikram edilecek. Ebru sanatçısı Gizem Ay ebru etkinliği yapacak.

Tadım etkinliğinde Türkiye’nin Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep davetlilere evsahipliği yapacak.

Ege Bölgesi’nde üretilen üzüm, incir, pamuk, kuru meyve, zeytinyağı, hububat, yaş meyve ve aromatik bitkilerin dünyanın en iyileri arasında yer aldığı bilgisini veren EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Japonya’nın ilgisini çeken bu ürünlerde Ege Bölgesi’nde nitelikli üretim yapıldığını ve Ege Bölgesi’nin potansiyelini Japonlara göstermek için bu etkinliklerin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

FOODEX JAPAN 2019 Fuarı’nda Ege İhracatçı Birlikleri Milli Katılım Organizasyonu ile katılan Türk firmaları ise şunlar olacak; “A. KUARTET GIDA PAZARLAMA IC VE DIS TICARET LTD. STI., ACARSAN MAKARNA UN GIDA İNŞAAT SAN.VE TİC. A.Ş., ALHATOĞLU ZEYTİNCİLİK GIDA ZİR. İLAÇ VE TARIM MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ, ALTAS YAG SU VE TARIM URUNLERI GIDA INSAAT OTO NAK SAN VE TIC A.S., AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SAN. A.Ş., BALARISI GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., BEŞSAN MAKARNA GIDA SAN VE TİC. A.Ş., BUNGE GIDA SANAYI VE TICARET A.S., CHEF SEASONS GIDA SAN VE TİC LTD STİ, DURU BULGUR GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş., DURUM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., ELİT ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME SAN.A.Ş, ELVAN GIDA SAN.VE TİC.A.Ş., EREĞLİ AGROSAN DOĞAL ÜRÜNLER VE TÜREVLERİ TARIM, ÜRETİM VE TİC. A.Ş., FINE FOOD GIDA SAN. VE TIC. IHR. ITH.A.S., GOYMEN TARIM URUNLERI SAN VE TIC A.S, GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, IŞIK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, K.F.C. GIDA A.S. - SUNNY FRUIT, KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş., KOZMOPOLİTAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş., MARTAŞ MARMARA TARIMSAL ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME A.Ş., MAVRAS ZEYTİNCİLİK TARIM ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ., MAYA GLOBAL DIŞ TİCARET İNŞAAT VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, MERTER BAL TAHİN GIDA TEKSTİL İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., MEVSİM GIDA SANAYİ VE SOĞUK DEPO TİCARET AŞ., MUTLU MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARE A.Ş., NEJAT ATALAN DIS TICARET A.S., POLEN ENERJİ MAD.GIDA TAR.İNŞ.SAN.VE TİC.AŞ., RELLA GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş., SARDES GIDA SANAYI VE TARIM URUNLERI TIC. LTD. STI., SEVEN FOODS TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ, SINIRLI SORUMLU TARİŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ, TAYAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş, TEKİNAK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., UYGUN RAFINE YAĞ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ., VERDE YAG BESIN MAD.SAN.VE TIC A.S., ZUMDIECK KONSERVE DONDURULMUŞ GIDA A.Ş.”