GF Hakan Plastik’in 2020 hedefi İK’da da yüksek

Yenilikçi yapısı ile plastik boru sistemleri alanında lider markalardan biri olan GF Hakan Plastik, İnsan Kaynakları departmanında özellikle 2016 yılında İnsan Kaynakları Müdürü Gamze Yılmaz tarafından başlatılan yeniden yapılanma süreci ile hem kurum içinde hem de iş dünyasında tercih edilen bir marka olma yolunda çalışmalarına yön veriyor.

2016 yılında tamamen İsviçre merkezli Georg Fischer bünyesine dahil olan GF Hakan Plastik’in

İK felsefesinin temelinde,32 ülkede faaliyet gösteren Georg Fischer’in dünyanın her yerinde geçerli olan değerlerini korumak ve insana yapılan yatırımı en değerli yatırım olarak görmek yatıyor. Bu bağlamda 2016 yılında başlayan değişim sürecinde çalışanların sorunları, talepleri, önerileri olduğunda başvurabilecekleri ve kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri bağımsız ve adil bir IK yapısı oluşturuluyor.



Tüm personelin görüş ve önerilerini açıkça belirtebilecekleri öneri kutuları, şirketin çeşitli noktalarında her an ulaşabileceği yerlere konumlandırılmış durumda. ‘’Bir işi, en iyi yapar bilir’’ sloganı doğrultusunda çalışanlardan gelecek bilgilerin ve önerilerin problemlerin çözümünde, süreçlerin iyileştirilmesinde değerli katkı sağladığına inanan departman, çalışanların önerilerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve uygulamaya alınması, şirket içi ödül sistemi oluşturulması gibi uygulamalar üzerinde duruyor. Her öneri GF Hakan Plastik Genel Müdürü ile paylaşılarak teşekkür mektubu ile geri dönüş yapılıyor.

Çalışan motivasyonu önemli

GF Hakan Plastik İK departmanı, Çerkezköy ve Şanlıurfa tesislerinde toplam 700 çalışana hizmet veriyor. Uluslararası bir şirket kültürüne uyum sürecini başarılı bir şekilde yöneten departman, çalışanların motivasyonunu yüksek tutmaları ve kapasitelerini daha iyi kullanabilmeleri amacı ile çeşitli eğitim programları düzenliyor. Eğitim programları, çalışanların ve şirketin değişen dünya şartlarına ayak uydurarak en iyi ve hızlı şekilde gelişimlerini sağlayacak içerik ile kurgulanıyor. Farklı birimlere farklı içerikle gerçekleştirilen eğitimler aynı zamanda GF kültürünün de hızlı bir şekilde yerleşmesinde önemli rol alıyor.

Özellikle 2004 yılından bu yana kurumsal kültür ve değerlerin benimsenmesi açısından tüm GF şirketleri arasında eş zamanlı uygulanan 7 Alışkanlık Günü çalışmasının Çerkezköy ve Şanlıurfa tesislerinde gerçekleştirilmeye başlaması pozitif geri dönüşlerin olduğu bir etkinlik oldu.

Stephen R. Covey tarafından belirlenen bu temel 7 alışkanlık, çalışanların kişisel ve mesleki başarılara nasıl ulaşabilecekleri konusunda tavsiye ve etkinlikleri içeriyor. Etkinliğin ardından eğitimler ile devam eden çalışmayla tüm personellere 7 Alışkanlık Eğitimlerinin verilmesi hedefleniyor.

GF Hakan Plastik Eğitim ve Teknoloji Merkezinde yine çalışanlara yönelik olarak Ürün ve Müşteri Memnuniyeti Eğitimi programı yürütülüyor. Hem mevcut hem de GF Hakan Plastik’e yeni katılan çalışanlara hangi departmanda olursa olsun teorik ve pratik ürün bilgileri veriliyor. Bu ürünlerin sahada müşterilere ne şekilde ulaştığı, hangi noktalarda kullanıldığı ve müşteri iletişiminin nasıl yürütüldüğü de aktarılıyor.

Yeni birimler ve MT programında kadınların başarısı

Hızla gelişen teknolojiyi daha etkin kullanmak amacı ile çalışmalarını sürdüren GF Hakan Plastik, daha önce şirket bünyesinde bulunmayan Yalın Üretim, Risk Yönetimi, Key Account gibi yeni birimler oluşturmayı planlıyor.

Şirket 2017 yılında başlattığı MT programı ile de yeni yöneticilerin yetişmesi konusunda fırsat sunuyor. Bu yıl başlatılan programa yapılan başvuruların %33’ünü kadınların oluşturduğunu ifade eden İK departmanı, Tedarik Zinciri, Kalite ve Bakım Bölümleri için tercih edilen kişilerin dördünün de kadın olduğunu belirtiyorlar. Bu program ile mesleğe yeni başlayan üniversite mezunlarının geleceklerini doğru şekillendirmeleri; kendilerini mutlu ve motive hissedecekleri, yüksek verim sağlayabilecekleri ve kendileri için en uygun olan bölümü seçerek şirkete artı değer katmaları amaçlanıyor. GF Hakan Plastik bu süreç boyunca yeni mezun gençlere danışmanlık vererek ve iş hayatına uyum sağlamaları için gerekli tüm imkânları sağlayarak kilit yönetim ve uzmanlık kadroları için yedekleme planları oluşturmayı, gelecek yıllarda başarısını devam ettirecek ve daha üst seviyelere çıkaracak yöneticileri yetiştirmeyi hedefliyor.

GF Hakan Plastik üst yönetim kademesinde de kadın yönetici oranı artıyor. Önceki yıllarda yönetim ekibinde hiç kadın yönetici bulunmazken, 2017 itibari ile İK, finans ve pazarlama birimleri kadın yöneticilerin liderliğinde çalışıyor.

Basın Bülteni