Geleceğin ihracatçıları EVTEKS'i açtı

EVTEKS'te bu yıl çifte bayram yaşandı

Bu yıl 25'inci kez düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), 1.000'in üzerinde markanın katılımı ile CNR EXPO Yeşilköy'de başladı. Bu yıl fuarda sergilenen ev tekstili ürünlerinde inovasyon, eğlence ve sürdürebilirlik ön planda. Pet şişe ve polyester ipliklerinin geri dönüştürülmesiyle üretilen perdeler ve pamuk ipliklerinin geri dönüştürülmesiyle elde edilen nevresimler fuarda öne çıkan çevre dostu ürünler arasında yer alıyor.



CVR EVTEKS Fuarı, 27 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.