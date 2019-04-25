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Geleceğin ihracatçıları EVTEKS'i açtı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk düşen EVTEKS Fuarı'nın açılışı çocukların katılımı ile şenlendi. Geleceğin ihracatçıları olan çocuklar açılışta EVTEKS Fuarı'nın dünyanın en büyük fuarı olmasını dilediler.

Geleceğin ihracatçıları EVTEKS'i açtı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk düşen EVTEKS Fuarı'nın açılışı çocukların katılımı ile şenlendi. Geleceğin ihracatçıları olan çocuklar açılışta EVTEKS Fuarı'nın dünyanın en büyük fuarı olmasını dilediler.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:19
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Geleceğin ihracatçıları EVTEKS'i açtı

EVTEKS'te bu yıl çifte bayram yaşandı

Bu yıl 25'inci kez düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), 1.000'in üzerinde markanın katılımı ile CNR EXPO Yeşilköy'de başladı. Bu yıl fuarda sergilenen ev tekstili ürünlerinde inovasyon, eğlence ve sürdürebilirlik ön planda. Pet şişe ve polyester ipliklerinin geri dönüştürülmesiyle üretilen perdeler ve pamuk ipliklerinin geri dönüştürülmesiyle elde edilen nevresimler fuarda öne çıkan çevre dostu ürünler arasında yer alıyor.

CVR EVTEKS Fuarı, 27 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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