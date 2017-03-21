GEDİK YATIRIM'DAN GEDİK TRADER

İSTANBUL (AA) - Gedik Yatırım, Türkiye'de ilk kez gerçek zamanlı kişiye özel yatırımcıların portföylerine göre al/sat ve portföy önerileri sunan Gedik Trader'ı hizmete sundu. Borsa İstanbul'da gong, Gedik Yatırım için çaldı. Gedik Yatırım'ın yeni işlem platformu Gedik Trader'ın lansmanını yaptığı gong töreni, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Topaç, Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık ve Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Topaç, törende yaptığı konuşmada, Gedik Trader uygulamasının finans, teknoloji ve internetin hızını birleştirerek yatırım yapmayı kolay, hızlı ve güvenli bir hale getireceğini belirterek, "Gedik Trader'ın sunduğu kullanımı kolay ön yüzlerle, hızlı ve basitçe erişilebilir verilerle, artık çok daha fazla sayıda yatırımcının finans ve sermaye piyasalarını takip etmesi mümkün hale gelecek." dedi. Gedik Trader'ın oldukça uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Topaç, uygulamanın son halinin yatırımcılara kolaylıklar sağlayan özelliklerinin eklenmesiyle bir yıllık ciddi bir emek sonucu geliştirildiğini kaydetti. Topaç, bundan sonraki süreçte yatırımcı isteklerine göre belirlenecek yeni özellikler ile yıl sonuna kadar her ay yeni bir versiyon çıkartmayı hedeflediklerini dile getirdi. Sermaye piyasalarının gelişmesi için bu uygulamayı Gedik Yatırım müşterisi olsun olmasın isteyen herkesin kullanabilmesi için tasarladıkları bilgisini veren Topaç, sözlerine şöyle devam etti:

"İster haftalık, ister aylık paketlerle borsa verisi satın alınabilir. Satın alınan borsa verilerine, tüm mobil cihazlar ve web üzerinden, ek bir ücret ödemeden ulaşılabilir. Buna ek olarak Anadolu Ajansı'ndan sağlanan haberler sayesinde de yatırımcılar en doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmaktadırlar. Gedik Yatırım'da hesabı olan kullanıcılar, hisse, VİOP ve varant işlemlerini hızla gerçekleştirebilir, tüm hesaplarını, anlık kar ve zarar durumunu, açık emirlerini bir arada takip edebilirler."



"Orta vadede 100 bin yatırımcı tarafından kullanılmasını hedefliyoruz"

Onur Topaç, Gedik Trader'ın bünyesinde birçok ilki barındırdığını söyledi. Gedik Trader ile yatırımcıların hesaplarındaki önemli gelişmelerden ve emir gerçekleşmelerinden bildirim mesajlarıyla anında haberdar olabileceğini aktaran Topaç, "Gedik Trader ile haftalık veri paketi satın alınması mümkün hale gelirken, grafik üzerinden pozisyon takibi Türkiye'de ilk kez Gedik Yatırım tarafından uygulanıyor." dedi. Topaç, yatırımcılara en iyi hizmeti sunmak adına, Türkiye'de ilk kez yatırımcıların portföylerine özel içerikler, yatırım önerileri verildiğini de dile getirdi. Orta vadede 100 bin yatırımcı tarafından kullanılmasını hedefledikleri Gedik Trader'ın altyapısını oluştururken dünyanın en gelişmiş sermaye piyasası olan ABD piyasalarını kendilerine örnek aldıklarına dikkati çeken Topaç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun soncunda da bugün, ABD piyasalarının en büyük perakende aracı kurumları tarafından kullanılan teknolojiyi Türkiye'ye kazandıran kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gelişmiş teknoloji bize istediğimiz piyasayı platformumuza ekleme olanağı sağlamakta. Uygulamanın bu özelliği sayesinde şimdilik pay ve VİOP piyasası ile başladığımız yolculuğumuza, en kısa zamanda diğer ülkelerin piyasalarını da entegre etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle aynı uygulama içinde, yatırımcıları tek bir şifre ile tüm finansal ürünlerde işlem yapmaları, hesaplarını tek bir yerden takip etmeleri mümkün hale getirmiş oluyoruz. Gelişmiş sermaye piyasalarının bu noktaya gelmesindeki en önemli atılımlardan birisi ise internet üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde hesap açılabilmesidir. Bu yapının kazandırılmasının hem sermaye piyasalarının istendiği noktaya gelmesi hem de İstanbul'un finans merkezi olmasına önemli bir ivme kazandıracağını düşünmekteyiz. Bu konuda ilgili makamlarımızın atılımlarını arz etmekteyiz."



"Yeni dönemde her salise yatırım için kıymetli"

Gedik Yatırım Genel Müdürü Ayışık ise sermaye piyasalarında 25 yılı aşkın tecrübeleriyle yatırımcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için sürekli çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Yeni teknolojileri yakından takip ederek Gedik Yatırım olarak fixapi aracılığı ile Borsa İstanbul'a ilk emir gönderen ve ayrıca Borsa İstanbul'da kolokasyonda yer alan ilk yatırım kuruluşu olarak yatırımcılarına daha hızlı emir iletimi sağlayan ilk kurum olduk." dedi.

Birçok alanda ilkelere imza attıklarını ve bu ilklerde hep başarılı bir kurum olmanın verdiği güvenle yeniliklerine hız vererek devam ettiklerine işaret eden Ayışık, yatırımcılara yeni kolaylıklar sunmak, hızlı ve güvenli yatırım yapmalarına olanak sağlamak için yeni ürünler geliştirdiklerini dile getirdi.

Ayışık, bu bağlamda yatırımcıların kolay, hızlı ve güvenli yatırım yapabilmeleri için modern hizmet anlayışını teknoloji ile birleştiren Gedik Trader uygulamaların geliştirdiklerini ifade etti.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman da Borsa İstanbul olarak yatırım kuruluşlarının piyasaya ve yatırımcılara kazandırdığı her yeni uygulamanın kendilerini de memnun ettiğini söyledi.

Pay piyasasından sonra vadeli işlem ve opsiyon piyasasında dünyanın en ileri teknolojisine geçiş yaptıklarını anımsatan Duman, yeni dönemde her salisenin yatırım için kıymetli hale geldiğini kaydetti.

Duman, bu kapsamda veriye anında ve her noktada ulaşmanın, işlemleri en etkili bir şekilde gerçekleştirmenin büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Gedik Yatırım'ın attığı bu adımla değişen teknoloji ve yatırım ortamının farkında olduğunu finans alemine gösterdiğine dikkati çeken Duman, "Sermaye piyasası ve Borsa İstanbul ne kadar büyürse, yatırım kuruluşlarımız da o kadar büyüyecektir. Aynı şekilde yatırım kuruluşlarımız ne kadar gelişirse, piyasamız ve biz de o kadar olumlu etkileneceğiz." diye konuştu.

-Gedik Trader ile her yatırımcı, hızlı bir şekilde borsa verilerine ulaşabilecek

Gedik Yatırım tarafından hayata geçirilen, Türkiye'de ilk kez gerçek zamanlı, kişiye özel, yatırımcılara portföylerine göre al/sat ve portföy önerileri sunan Gedik Trader, yaklaşık bir yıllık bir süreçte tamamlanarak Türk yatırımcılarının hizmetine sunuldu.

Kullanıcıların borsa verilerine çok kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan Gedik Trader'da kullanılan teknoloji sayesinde, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki yatırımcı, İstanbul'dakiler kadar hızlı bir şekilde borsa verilerine ulaşabiliyor.

Kullanıcılar; detaylı piyasa analizlerini, çok sayıda gösterge ve gelişmiş grafikleri, internet aracılığıyla tüm cep telefonları veya farklı araçlardan inceleyebiliyor, işlem yapabiliyor.

Gedik Trader üzerinden ister haftalık, ister aylık paketlerle borsa verisi satın alınabiliyor; satın alınan borsa verilerine, tüm mobil cihazlar ve web üzerinden, ek bir ücret ödemeden ulaşılabiliyor.

Appstore ya da Google play uygulama marketlerindeki ödeme sistemleri üzerinden isteyen herkes, "self servis" bir biçimde istediği veri paketine, istediği zaman abone olabiliyor ve piyasaları takip edebiliyor.

Anadolu Haber Ajansı