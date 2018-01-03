Geçen ay en fazla yaş üzümün fiyatı arttı

İTO tarafından Aralık 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın aralık ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 98’inin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.

FİYATI EN FAZLA AZALAN MAÇ GİRİŞ BİLETİ OLDU

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yaş üzüm, geçen yılın aralık ayında yüzde 36,07 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Aynı dönemde, fiyatlarında artış görülen diğer harcama kalemleri, aynı gruptan yüzde 24,18 ile domates, yüzde 19,02 ile salatalık, yüzde 17,31 ile taze fasulye ve yüzde 12,80 ile balık oldu.

Söz konusu dönemde maç giriş bileti ücreti yüzde 19,30 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün olarak belirlendi. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 10,83 ile ıspanak, yüzde 10,30 ile portakal, yüzde 8,43 ile pırasa ve yüzde 2,69 ile ayva olarak kayıtlara geçti.

Aralık 2017'de bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Değişim (%)

Balık 12,8

Mandalina 12,25

Kıvırcık Salata 11,28

Elma 8,42

Patates 6,41

Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Değişim (%)

Yaş üzüm 36,07

Domates 24,18

Salatalık 19,02

Taze Fasulye 17,31

Ispanak -10,83

Portakal -10,3

Pırasa -8,43

Ayva -2,69

Lahana -2,38

İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler Değişim (%)

Yumurta 10,6

Leblebi 10,4

Elektrik süpürgesi 10,38

Soba (Kombi) 9,98

Pirinç 6,59

Çarşaf 6,45

Makyaj Malzemesi 5,99

Maç giriş bilet ücreti -19,3

Koyun eti -2,05