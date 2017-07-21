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GALATASARAY HİSSELERİ GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

21 Temmuz 2017 Cuma 11:24
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Galatasaray hisseleri, futbol takımının UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda elenmesinin ardından güne yüzde 1,29 düşüşle başladı

GALATASARAY HİSSELERİ GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray hisseleri, futbol takımının UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda elenmesinin ardından güne yüzde 1,29 değer kaybıyla başladı.

Galatasaray futbol takımı dün gece UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç ekibi Östersunds'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, güne yüzde 1,29 değer kaybıyla başladı.

Galatasaray hisseleri, saat 10.20 itibarıyla yüzde 2,01 düşüşle 6,82 TL seviyesinde dengelendi.

Şu dakikalarda Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 0,33 artışla 3,02 TL'den, Beşiktaş hisseleri 0,44 değer kaybıyla 4,53 TL'den, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,11 düşüşle 36,48 TL'den işlem görüyor.


Anadolu Haber Ajansı
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