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FUZULEV’DE HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME!

Kurulduğu günden bu yana gayrimenkul sektöründe gerçekleştirdiği projelerle adından sıklıkla söz ettiren FuzulEv, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda Türkiye’nin her bölgesinde şubeleşme çalışmalarını sürdürüyor.

FUZULEV’DE HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME!

Kurulduğu günden bu yana gayrimenkul sektöründe gerçekleştirdiği projelerle adından sıklıkla söz ettiren FuzulEv, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda Türkiye’nin her bölgesinde şubeleşme çalışmalarını sürdürüyor.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:45
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FUZULEV’DE HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME!

Çeyrek asırlık tecrübesi ile gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren FuzulEv, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle çalışmalarını sürdürüyor. ‘’Türkiye’de ev sahibi olmayan kimse kalmasın’’ hedefiyle yola çıkan FuzulEv; faizsiz, kredisiz, vade farksız, kadınların altın gününe benzeyen modeliyle müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye’nin her bölgesinde şubelerini artırma yolunda ilerleyen FuzulEv bugün, 48 farklı noktada müşterileriyle buluşarak sektördeki gücünü ortaya koyuyor. FuzulEv, sabit ve dar gelirliye yönelik geliştirilen kolay konut edindirme sistemi ile faiz ya da vade farkı ödemeden ihtiyaç duyulan büyüklükte ve istenilen yerde ev sahibi olma imkanı sağlıyor. Peşinatsız sisteme kayıt yaptıran kişiler sadece organizasyon ücretini ve ilk taksitini ödeyerek kampanyaya dahil olmuş olurlar. İsterlerse peşinatlı sisteme dahil olabilir, dilerlerse peşinat miktarını artırarak teslim süresini öne çekebildiği gibi ‘Çekilişli Konut Edindirme Sistemi’nde teslimattan sonra taksitlerin bir miktar artması ile borcun erken bitmesi de sağlanmış oluyor.

Yeni şubelerle bölgenin tanıtımına ve kalkınmasına katkı sağladıklarını ifade eden FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “FuzulEv olarak bugüne kadar binlerce insanın ev hayalini gerçeğe dönüştürdük. Verdiğimiz hizmet ve gerçekleştirdiğimiz satışlar ile gayrimenkul sektörüne de katkı sağlıyoruz. İnsanlar ev sahibi yaparken aynı zamanda ülke ekonomisinin yüksek ve istikrarlı büyüme hedefine de katkı sağlamış oluyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her bölgede halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu ilgi yaptığımız işte doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. İnsanlara bu güveni verdiğimizi bilmek bizi gururlandırıyor. Çalışmalarımızı sürdürülebilir kılarak halkımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

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