FUARIN GÖZDESİ ASIRLIK OTOMOBİL

BURSA (AA) - Bursalı bir iş adamının Amerika'dan 2013'te aldığı ve gemiyle 22 günde Türkiye'ye getirttiği 1915 model Ford T, fiyatları 700 bin liraya ulaşan son model araçların sergilendiği Bursa 9. Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı'nın adeta gözdesi oldu.

Klasik otomobil koleksiyonu sahibi Mehmet Nail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlık klasik otomobili, Amerika'da bulunduğu sırada gördüğünü ve satmak istemeyen sahibini ikna ettiğini söyledi.

Amerika'da aracı satın aldıktan sonra Türkiye'ye getirmeyi planladığını anlatan Nail, ''İki yıl önce de gümrük yoluyla getirdik. Tam 22 gün süren gemi yolculuğunun ardından 1915 model Ford T klasik otomobilimizi, Bursa'ya getirdik." dedi.

Tekerlekleri ahşap, tamamen orijinal olan aracı arkadaşlarının teklifi üzerine Bursa Otoshow Fuarı'na getirdiklerini ifade eden Nail, "Son model araçlar sergileniyor ancak klasik otomobilimize daha çok ilgi var. Görenler hayran kalıyor. İlk defa bir fuara katılıyoruz.'' diye konuştu.

- "Anahtar ile çalıştırıp ailece geziyoruz"

İlk geldiğinde hareket etmeyle ilgili sorunları olan otomobili, ABD'den getirttikleri parçalarla tamir ettiklerini anlatan Nail, şunları kaydetti:

"Bu otomobil, 1908'de piyasaya çıkmış, üretimine 1927 yılına kadar 19 yıl boyunca hemen hemen hiç değişiklik yapılmadan devam edilmiş. Zamanın en iyi Amerikan arabası olmasa da en ucuz, en güvenli ve önemlisiydi. Buna 'Bas 1 bırak 2' diyorlar. Gaz pedalına basılı tutarak gidiliyor ve iki vitesi var. Normalde önden çalıştırmalı ama bize zor geldi anahtar koyduk şimdi anahtar ile çalıştırıp ailece geziyoruz. Türk plakası taktık.''

Türkiye'de bu kadar eski bir aracı caddelerde görmenin neredeyse imkansız olduğunu aktaran Nail, klasik otomobil tutkunu olduğunu, "1915 model Ford T" ve diğer araçlarına gözü gibi baktığını ve çalınma ihtimaline karşı evlerine 40 kamera ile alarm sistemi kurduklarını ifade etti.

Fuarda Bursa Klasik Otomobilciler Derneği tarafından açılan sergide yer alan asırlık klasik otomobil, en çok ilgi gören araç oldu. Fuara yeni araçları görmeye gelen ziyaretçiler, klasik otomobil önünde fotoğraf çektirdi, araçla ilgili bilgi aldı.

Anadolu Haber Ajansı