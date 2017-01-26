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FİTCH RATİNGS KÜRESEL RAPORU YAYINLADI

26 Ocak 2017 Perşembe 11:08
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratigns, bu yıl küresel ekonomik büyümenin yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

FİTCH RATİNGS KÜRESEL RAPORU YAYINLADI
LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2017’de küresel ekonominin yüzde 2,9 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun “Küresel Kredi Notu Görünümü 2017” raporunda, küresel reytinglerin görünümünün geçen seneye kıyasla daha zayıf olduğu, önümüzdeki döneme ilişkin en dikkate değer zorlukların ise gelişen piyasaları kapsadığı kaydedildi.

Raporda, kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirdiği ülkeler içerisinde negatif görünüme sahip olanların oranının yüzde 21 olduğu belirtildi.

ABD dolarındaki yükselişin, küresel ticaretteki zayıflamanın ve küresel politik belirsizliklerin reytingler üzerinde baskı oluşturduğu vurgulanan raporda, Ortadoğu ve Afrika’daki emtia ihracatına dayalı ekonomilerin, emtia fiyatlarındaki düşüşle mücadelede halen zorlandığının altı çizildi.

Raporda, uluslararası finans kuruluşlarının ABD’nin olası politika faiz artırımından olumlu yönde etkilenebileceği, Avrupa’daki bankaların ise halen ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkileriyle karşı karşıya olduğu, özellikle İtalya ve Portekiz’de takipteki kredilerin oranın yüksek seviyede bulunduğu ifade edildi.

Raporda, bu yıl Rusya ve Brezilya’da resesyonun sona ermesinin, küresel para politikalarındaki genişlemenin ve ABD’deki yatırımların olumlu etkisiyle küresel ekonomik büyümenin yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Öte yandan Avro Bölgesi için bu yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,6’dan yüzde 1,4’e, Çin’in büyüme tahminin ise yüzde 6,7’den yüzde 6,4’e çekildiği kaydedildi. 

Anadolu Haber Ajansı
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