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FINDIK ÜRETİCİLERİNE EK ÖDEME

18 Şubat 2017 Cumartesi 09:26
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2015 yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteğinden yararlanamayan, ancak sonra ek başvuru hakkından yararlanan yaklaşık 10 bin üreticinin hesaplarına paraları aktarıldı.

FINDIK ÜRETİCİLERİNE EK ÖDEME
2015 yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği alamayan, ancak daha sonra ek başvuru hakkından yararlanan yaklaşık 10 bin üreticinin hesaplarına paraları aktarıldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteği ek ödemeleri için yaklaşık 10 bin üreticinin başvuruda bulunduğunu anımsattı.

"2015 üretim yılı fındık alan bazlı gelir desteğine çeşitli sebeplerle, süresi içerisinde başvuru yapamayan fındık üreticilerine verilen ek başvuru hakları tamamlandı ve paraları hesaplarına aktarıldı." diyen Soydan, "Bu anlamda destekleme ödemelerinden çeşitli nedenlerle yaralanamayan üreticilerimizin mağduriyeti giderilmiş oldu." dedi.

Üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi noktasında TZOB ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin yoğun çaba ve gayret gösterdiğini dile getiren Soydan, "Üreticilerimizin bu mağduriyetini gideren başta bölge milletvekilimiz, Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş'a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'e ve tüm hükümet yetkililerine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ek başvurudan Ordu'da 2 bin 562 üreticinin yararlanacağını, bu üreticilere ise yaklaşık 4 milyon lira ödeme yapılacağı bilgisine veren Soydan, "Türkiye genelinde ise yaklaşık 10 bin üreticimizin bu ek başvuru hakkında faydalanması bekleniyor. Bu ödemeyle birlikte yaklaşık 10 milyon liranın da üreticilerimize dağıtılacağını öğrendik. Bu para fındık üreticilerine hiç kuşkusuz rahat bir nefes aldıracaktır." şeklinde konuştu.

Soydan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hak edişleri Ziraat Bankasındaki hesaplarına aktarılan üreticilerin saat 18.00'den itibaren bu paralarını çekebileceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Haber Ajansı
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