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FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ AÇIKLAMASI

16 Şubat 2017 Perşembe 13:22
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Boston Fed Başkanı Rosengren: - "Politika faizini, en az Fed'in mevcut tahmini kadar veya biraz daha fazla artırmak muhtemelen uygun olacak"

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ AÇIKLAMASI
WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren, bankanın "bu yıl en az üç kez ve ya biraz daha fazla faiz artırmasının uygun olacağını" söyledi.

New York kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Eric Rosengren, piyasaların faiz artış hızına yönelik beklentilerinin düşük olmasının Fed'i durdurmayacağını ifade etti.

"Politika faizini, en az Fed'in mevcut tahmini kadar veya biraz daha fazla artırmak muhtemelen uygun olacak" görüşünü paylaşan Rosengren, aksi halde ekonominin aşırı ısınabileceği uyarısında bulundu.

Rosengren, buna karşın, yeni ABD yönetiminin mali politikalarına ve uluslararası gelişmelere yönelik belirsizliğin, iyimser beklentileri için risk teşkil ettiğini dile getirdi.

- "Üç faiz artırımı uygun"

Philadelphia Fed Başkanı Partick Harker ise Amerikan ekonomisinin sağlığına tam olarak kavuştuğunu belirterek, "İşlerin yolunda gideceğini varsayarsak, 2017 için 3 faiz artırımını uygun görüyorum" dedi.

Philadelphia kentindeki La Salle Üniversitesi'nde konuşan Harker, ayrıca, Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Harker'ın Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) bu yıl oy hakkı bulunuyor.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fed Başkanı Yellen, toplantının ardından alınan kararları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla buluşacak.

Piyasaların mart toplantısına ilişkin faiz artırım beklentisi, CME Group'un verilerine göre, son iki günde yüzde 20'un üzerinde artarak yüzde 40'a yaklaştı. 

Anadolu Haber Ajansı
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