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FED TUTANAKLARI YAYINLANDI

23 Şubat 2017 Perşembe 07:01
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Tutanaklardan: "Birçok üye, gelecek istihdam ve enflasyon verileri, mevcut beklentiler doğrultusunda veya daha iyi gelirse ya da Komite'nin tam istihdam ve enflasyon hedeflerini aşma riski yükselirse, politika faizini oldukça yakın zamanda artırmanın uygun olacağını belirtti"

FED TUTANAKLARI YAYINLANDI
WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, birçok Fed yetkilisinin, ekonomik görünüm değişmezse faiz artışına "oldukça yakın zamanda" gidilmesini desteklediğini ortaya koydu. Tutanaklarda, ayrıca yeni yönetimin mali politikalarına yönelik belirsizliğin yükseldiği belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Ocak -1 Şubat tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.

FOMC üyelerinin, politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldığı toplantının tutanaklarında, "Birçok üye, gelecek istihdam ve enflasyon verileri, mevcut beklentiler doğrultusunda veya daha iyi gelirse ya da Komite'nin tam istihdam ve enflasyon hedeflerini aşma riski yükselirse, politika faizini oldukça yakın zamanda artırmanın uygun olacağını belirtti." ifadelerine yer verildi.

Tutanaklara göre, birkaç üye ise sıkılaştırmaya muhtemelen gelecek toplantıda gidilmesinin, FOMC'ye ekonomik koşullardaki müteakip değişikliklere yanıt vermekte daha fazla esneklik tanıyacağını savundu. Bu üyeler, ayrıca, ülkedeki işsizliğin uzun vadeli normalinin altına gerilemesinin ciddi bir risk olduğunu ifade etti.

Fed'in, bu riskin gerçekleşmesi halinde, politika faizini şu an öngörülenden daha hızı artırması gerekeceğine işaret edilen tutanaklara, birkaç üyenin "kademeli" faiz artışı vurgusunun, yılda sadece bir ya da iki faiz artışına gidebileceği yönünde yanlış bir algı oluşturduğuna yönelik eleştirileri de yansıdı.

- "Belirsizlik yükseldi"

Öte yandan, üyelerin mali politikalardaki değişikliğe yönelik belirsizliğin arttığı konusunda hemfikir olduğu vurgulanan tutanaklarda, "Üyeler, mali ve diğer kamu politikalarındaki değişimlerin muhtemel ekonomik etkilerine yönelik belirsizliğin yükseldiği ancak ekonomik görünüme yönelik kısa vadeli risklerin aşağı yukarı dengede olduğu görüşünde birleşti." denildi.

Üyelerin genel olarak, genişlemeci mali politikaların ekonomik beklentiler açısından yukarı yönlü risk teşkil ettiği görüşünü koruduğunu gösteren tutanaklarda, buna karşın görünümün netleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Ayrıca, uluslararası ekonomik risklerin kısmen azaldığı kaydedilen tutanaklar, toplantıda Fed'in bilançosuna yönelik bir tartışma yaşanmadığını ortaya koydu. 

Bu yıla, 25 baz puanlık 3 faiz artışı beklentisiyle başlayan FOMC'nin bir sonraki toplantısı 14-15 Mart tarihlerinde Washington'da yapılacak. Bankanın ekonomik projeksiyonlarını da güncelleyeceği toplantının ardından, Fed Başkanı Janet Yellen, alınan kararları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla buluşacak.


Anadolu Haber Ajansı
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