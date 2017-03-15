FED POLİTİKA FAİZİNİ ARTIRDI

NEW YORK (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) mart toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.

İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metnine göre gösterge faiz oranını yüzde 0,50-0,75 aralığından yüzde 0,75-1,00 aralığına çıkarma kararı, Fed Başkanı Janet Yellen liderliğindeki 10 FOMC üyesinden 9'unun oyu ile alındı.

Fed Minneapolis Başkanı Neel Kashkari'nin ise gösterge faiz oranının yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutulması yönünde oy kullandığı bildirildi.

Açıklamada, "Gerçekleşen ve beklenen iş gücü şartları ve enflasyon ışığında, Komite federal fonlama oranını yüzde 0,75-1,00 aralığına çıkarma kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Böylece, Fed, Haziran 2006'dan beri üçüncü kez faiz artışı yapmış oldu. Fed'in Haziran 2006'dan sonraki ilk faiz artışına Aralık 2015'teki, ikinci faiz artışına da Aralık 2016'daki FOMC toplantılarında gidilmişti.

- Fed, ekonomik projeksiyonlarını revize etti

Fed, mart toplantısında ABD ekonomisine ilişkin beklentilerini de güncelledi.

Bu yılki ortalama büyüme tahminini yüzde 2,1'de sabit tutan Fed, 2018 ve 2019 büyüme projeksiyonlarını ise sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 1,9 olarak belirledi. Bu oranlar, aralık ayında yayınlanan bir önceki projeksiyonlarda yüzde 2 ve yüzde 1,9 seviyesindeydi.

2017'ye ilişkin ortalama enflasyon beklentisi yüzde 1,9'da, gelecek iki yıla ilişkin enflasyon beklentileri de yüzde 2’de sabit tutuldu.

Banka, 2017 sonu çekirdek enflasyon beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a revize ederken, 2018 ile 2019 sonu çekirdek enflasyon projeksiyonları ise yüzde 2 seviyesinde sabit bırakıldı.

Ayrıca, FOMC üyelerinin ortalama işsizlik oranı beklentileri de sabit bırakıldı. Buna göre, Fed, işsizlik oranının 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 4,5 olmasını öngörüyor.

- Bu yıl iki faiz artışı daha bekleniyor

Piyasaların Fed'in ekonomik projeksiyonlarında en çok dikkat ettiği "noktasal grafik" ise FOMC üyelerinin faiz oranına yönelik beklentilerinde bu yıl toplamda 3 faiz artışı yapabileceğini gösteriyor.

Buna göre, FOMC üyelerinin 2017 sonuna ilişkin faiz oranı beklentisi ortalaması, aralık toplantısından bu yana değişmeyerek, yüzde 1,4'te sabit bırakıldı. Bu beklenti, Fed’in bu yıl 25 baz puanlık iki faiz artışı daha yapılabileceğine işaret ediyor.

2018'e yönelik faiz projeksiyonu yüzde 2,1'de sabit bırakılırken, 2019'a yönelik faiz projeksiyonu ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,0'a yükseltildi.

- Dolar sert düştü

Fed'in faiz artırma kararı öncesinde 0,9401-0,9406 bandında seyreden dolar/avro paritesi, şu sıralar 0,9351'e kadar geriledi.

Dolar/TL paritesi de uluslararası piyasalarda 3,7123'ten 3,6871'e kadar düşerken, dolar/sterlin paritesi de 0,8194'ten 0,8141'e kadar indi.

Fed'in faiz kararının ardından, ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varili 48,42 dolardan 49,00 dolara kadar çıkarken, Brent tipi ham petrolün varil başına fiyatı ise 51,42'den 51,98 dolara kadar yükseldi.

Açıklama öncesi alış ağırlıklı seyreden New York borsası ise, toplantının karar metnini takiben pozitif seyrini devam ettirdi. Şu sıralar, Dow Jones Endeksi yüzde 0,36, S&P 500 Endeksi yüzde 0,59, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,51 kazançla güne devam ediyor.

Küresel piyasalar, şu andan itibaren Fed Başkanı Janet Yellen'in basın toplantısına odaklandı. Toplantıda faiz artırım kararını değerlendirecek Yellen'in, özellikle yeni yönetimin ekonomi politikaları ve para politikasının geleceğine ilişkin açıklamaları dikkatle takip edilecek.

Anadolu Haber Ajansı