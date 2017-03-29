FAV TURKEY Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - FAV TURKEY Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi, 28 Eylül-1 Ekim 2017'de İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Halciler Federasyonu, İstanbul İhracatçıları Birlikleri ve Kuru Gıda Bakliyat Birliğinin destek verdiği FAV TURKEY Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi, 28 Eylül-1 Ekim 2017'de İstanbul Fuar Merkezinde yapılacak.

Fuar ve zirve, Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihracatındaki payını artırmayı hedefliyor.

İDTM bünyesinde yapılacak fuar, yaş meyve, sebze, kuru gıda ve kesme çiçekçilik sektörünün ulusal ve küresel üreticilerinin yanı sıra küçük ve orta ölçekli üreticileri de tek çatı altında toplayacak.

Uluslararası katılımın olacağı zirvede meyve, sebze sektöründeki üreticiler, sektör paydaşlarıyla direkt ticaretin yolunu açacak. FAV TURKEY, üreticilere farklı pazarlara ulaşmak, etkili ve verimli bir şekilde ihracat oranını yükseltmek, sektörün imajını üst seviyelere çıkarmak için bir fırsat sunacak.

FAV TURKEY’in istişare toplantısına İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu, İDTM Yönetim Kurulu üyesi Rasim Mazlum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, İstanbul İhracatçıları Birlikleri Başkanı Latif Ünal, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ve İDTM Genel Müdürü Rüştü Argıt’ın yanı sıra birçok gıda kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Karaca, fuar sayesinde üretim ve pazarlamanın önündeki engellerin aşılacağına inandığını, yarınların daha iyi olacağını ve FAV TURKEY’e destek verdiklerini kaydetti.

İDTM Yönetim Kurulu üyesi Rasim Mazlum, Türkiye’yi yaş sebze, meyve üretimi ve ihracatı konusunda lider yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ise FAV TURKEY ile Türkiye’nin yaş sebze, meyve üretimi konusunda kabuğunu kıracağını aktararak, "Yılda 50 milyon ton yaş sebze meyve üreten Türkiye’nin ihracat oranı yüzde 5. Bu organizasyonlar sayesinde ihracatta da dünya lideri olacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul İhracatçıları Birlikleri Başkanı Latif Ünal ise doğru pazarlama stratejisiyle üretilen yaş sebze meyvelerin doğru alıcılara ulaşacağını kaydetti.

FAV TURKEY’de bu stratejinin amaçlandığını anlatan Ünal, "Dünyaya hem üretimde hem de satış konusunda iyi olduğumuzu göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İDTM Genel Müdürü Rüştü Argıt da FAV TURKEY sayesinde dünyada yaş sebze meyve üretiminde liderliğe oynayan Türkiye’nin ihracatının yükseltilmesini amaçlandığını bildirdi.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ise fuara tam destek verdiklerini aktardı.

İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu da "Her birimiz bu memleketin evlatları gibi düşünerek elimizi taşın altına koymalıyız ve ürettiğimiz yaş sebze meyveyi daha doğru pazarlamanın yollarını bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, FAV TURKEY- Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi, yaş meyve, sebze, kuru gıda ve kesme çiçekçilik üretimi konusunda uluslararası katılımın sağlanacağını ilk ve tek fuar olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Haber Ajansı