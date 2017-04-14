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"ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİ İÇİNDE OLANLAR 'HAYIR' DİYOR"

14 Nisan 2017 Cuma 10:55
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Maliye Bakanı Ağbal: Türkiye ekonomisi son çeyrekte tekrar yüzde 3,5 gibi yüksek bir büyüme oranına kavuştu"

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin son çeyrekte tekrar yüzde 3,5 büyüme yakaladığını bildirerek, ekonomideki toparlanmanın arkasında, muhasebe hesaplarını aşan başka bir irade, inanç, kararlılık var. Bunu banka raporlarıyla izah etmek mümkün değil." dedi.

Bakan Ağbal, İlbank Sosyal ve Eğitim Tesislerinde, Ankara Meslekte Dayanışma Platformunca düzenlenen, "Mali Müşavirler 'evet' Diyor" toplantısına katıldı.

Türkiye'de 16 Nisan öncesinde ortaya konulan birlik ve beraberliğin son derece kıymetli olduğunu belirten Ağbal, anayasa değişikliğinin millete bereket getirmesini diledi.

Ağbal, 15 temmuz darbe girişiminin, milletin kalbine saplanmaya çalışılan bir hançer olduğunu vurguladı. Çanakkale ruhunun 15 Temmuz'da köklerinden tekrar dirildiğinin altını çizen Ağbal, "Türkiye ekonomisi, son çeyrekte tekrar yüzde 3,5 gibi yüksek bir büyüme oranına kavuştu. Ekonomideki toparlanmanın arkasında, muhasebe hesaplarını aşan başka bir irade, inanç, kararlılık var... Bunu banka raporlarıyla izah etmek mümkün değil." diye konuştu.

Anayasa değişikliğinin, 18 maddenin toplamından daha büyük olacağına işaret eden Ağbal, "Aslında çok daha büyük bir yepyeni sessiz devrimi yapıyoruz. Anayasa değişikliğinin anlamı ve muhtevası, bu hukuk metninin lafzına sığacak kadar dar değil. Bu ülke son 30-40 yılda çok çekti, inancımızdan ve değerlerimizden dolayı horlandık... 15 Temmuz gecesi darbe girişimi başarılı olsaydı o zihniyet 90'lı yılların huylarını tekrar geri getirecekti. Bir daha Allah bize o günleri göstermesin." ifadesini kullandı.

- "Eski Türkiye özlemi içinde olanlar 'hayır' diyor"

Ağbal, bir daha o eski günlere dönmemek ve ülkeyi darbelerle yüzleştirmemek adına, 16 Nisan günü sandıkta güçlü bir irade gösterileceğini dile getirdi. Çok farklı nedenlerle "hayır" kampanyaları yürütüldüğüne değinen Ağbal, eski Türkiye özlemi içinde olanların "hayır" dediğini kaydetti. Arka planda farklı sebepleri de olsa "hayır" diyenleri bir araya getiren ortak bir amaç bulunduğunu vurgulayan Ağbal, Türkiye'nin 16 Nisan'da yakalayacağı yeni ivmeyi durdurmak için çok kirli bir kampanya yürütüldüğünü söyledi.

Mali müşavirlere seslenen Ağbal, muhasebecilerin devletle vatandaş arasındaki köprü olduğunu söyledi. 'Şikayetleri bana, memnuniyeti başkasına iletin' diyen Ağbal, "Bugüne kadar çok sıkıntılar çektiniz, bunu biliyorum... Gelir İdaresi Başkanımıza özel talimat verdim, özellikle mesleki sorumluluk başta olmak üzere, kolaylaştırıcı hükümler içeren bir tebliğ çalışmamız var." şeklinde konuştu.

AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Süleyman Alper İnceöz'ün açılışını yaptığı toplantıda, Ankara Meslekte Dayanışma Platformu Yöneticisi Ahmet Arslanoğlu da konuşma yaptı.


Anadolu Haber Ajansı
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