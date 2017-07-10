banner181

banner197
Ana SayfaEKONOMİ

"ENERJİ İÇİN ANAHTAR ÜLKE TÜRKİYE"

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:37
Bu haber 550 kez okundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: "Türkiye bölgesel enerji projeleri için bir oyun kurucu ve güvenilir bir ortak olarak en önemli bölgesel aktörlerden biridir. Barışa, refaha ve arz güvenliğine katkı sağladığı sürece yatırımları desteklemeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin barışa, refaha ve arz güvenliğine katkı sağlayacak tüm projelere desteğinin süreceğini belirterek, "Bu yüzden, bu kongrede 'Enerji için anahtar ülke Türkiye' sloganını motto olarak belirledik." dedi. 

Albayrak, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen Dewhurst ödül törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Albayrak, 9 ay önce gerçekleştirilen 23. Dünya Enerji Kongresi'nden sonra tekrar İstanbul'da bir araya gelindiğini ve söz konusu kongrenin "petrol ve gaz endüstrisinin olimpiyatları" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Bu kongrede petrol ve gaz endüstrisine ilişkin birçok konuyu ve gelecekteki imkanları konuşmak için imkan olacağını ifade eden Albayrak, "Aramızda, bu endüstride çığır açmış ve tecrübeli bir profesyonel var. Kendisinin bu endüstriye katkıları anlatmakla bitmez. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u tebrik ediyorum. Burada 41,5 senelik bir çalışma hayatından bahsediyoruz." diye konuştu. 

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu kongreyi sahiplendiği için teşekkür ederek, son yıllarda petrol ve gaz endüstrisine yapılan yatırımlar azalmasına rağmen önümüzdeki yıllarda bu endüstrinin öneminin süreceğini dile getirdi. 

Türkiye'nin enerji sektörüne ve yatırımlarına ilişkin önemli bilgiler veren Albayrak, enerji sektöründe hızlı bir talep büyümesi yaşandığını ve son 15 yılda elektrikteki kurulu gücün üç katına çıktığını anlattı.

Albayrak, bu dönemde ortalama yüzde 5 ekonomik büyüme kaydedildiğini ve Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri arasında lider bir ülke haline geldiğini aktardı. 

Bu hızlı büyümede arz güvenliğini sağlamak ve öngörülebilir bir piyasa oluşturmak için yatırım ihtiyacının oluştuğunu vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Türkiye özellikle petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerini, yatırımlarını artırma hedefindedir. Akdeniz ve Karadeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanıyoruz. Şu anda Akdeniz’de sismik arama faaliyetleri gerçekleştirmek için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aynı faaliyetleri Karadeniz’de de gerçekleştirmek istiyoruz. Akdeniz ve Karadeniz'de arama faaliyetlerimize odaklandık. Sismik çalışmalarımıza odaklandık. Bunlara müteakip ileri arama ve sondaj faaliyeleri gerçekleştireceğiz. Böylece, arz güvenliğine katkıda bulunacağız."

- Tuz gölü depolama tesisinin kapasitesi artırılacak

Türkiye'nin yıllık yaklaşık 50 milyar metreküp doğalgaz tüketimi olduğunu ve 81 ildeki konutlar ile sanayideki tüketicilere gaz sağlayabildiğini anımsatan Albayrak, arz güvenliğini sağlamak adına sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısı ve yatırımlarını hayata geçirdilerini söyledi. 

Türkiye'nin ilk sıvılaştırılmış yüzer LNG ünitesini hayata geçirdiğini ifade eden Albayrak, "Yakında ikinci ünitemizi de faaliyete geçireceğiz. Doğalgaz depolama kapasitemizi de arttırdık. Tabii aynı zamanda gaz depolama kapasitemiz de çok önemli. Tuz gölü depolama tesisi ile yaklaşık 3,1 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaştık. Bunu da 2023 yılında 11 milyar metreküpe ulaştırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Albayrak, Türkiye'nin politik istikrar, iyi yönetişim, tahmin edilebilir piyasa koşulları ve öngörülebilir düzenleyici çerçeve sayesinde ulusal, bölgesel projeler için önemli boyutta özel sektör yatırımlarını harekete geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Enerji diplomasisi ile ne sadece ticari çıkarlar ne de sadece arz güvenliği yönlendirmektedir. Geçmişte algılandığı gibi çatışmaya ve fakirliğe değil, enerjinin barışı sağlayıcı ve refahı destekleyici rolünü vurgulamalıyız. Türkiye bölgesel enerji projeleri için bir oyun kurucu ve güvenilir bir ortak olarak en önemli bölgesel aktörlerden biridir. Barışa, refaha ve arz güvenliğine katkı sağladığı sürece yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) bunun en önemli örneklerindendir. Türk Akımı da bu projelerden biri olarak düşünülebilir. 23. Dünya Enerji Kongresi'nde mottomuzu 'Barış için Paylaş' olarak belirlemiştik. Bu kongrede 'Enerji için anahtar ülke Türkiye" sloganını motto olarak belirledik. Bu etkinliğin, bize çok kapsamlı bir öngörü sağlayacağını düşünüyorum. Bölgesel ve küresel konuları tartışma imkanı bulacağız."


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.