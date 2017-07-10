"ENERJİ İÇİN ANAHTAR ÜLKE TÜRKİYE"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin barışa, refaha ve arz güvenliğine katkı sağlayacak tüm projelere desteğinin süreceğini belirterek, "Bu yüzden, bu kongrede 'Enerji için anahtar ülke Türkiye' sloganını motto olarak belirledik." dedi.

Albayrak, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen Dewhurst ödül törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Albayrak, 9 ay önce gerçekleştirilen 23. Dünya Enerji Kongresi'nden sonra tekrar İstanbul'da bir araya gelindiğini ve söz konusu kongrenin "petrol ve gaz endüstrisinin olimpiyatları" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Bu kongrede petrol ve gaz endüstrisine ilişkin birçok konuyu ve gelecekteki imkanları konuşmak için imkan olacağını ifade eden Albayrak, "Aramızda, bu endüstride çığır açmış ve tecrübeli bir profesyonel var. Kendisinin bu endüstriye katkıları anlatmakla bitmez. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u tebrik ediyorum. Burada 41,5 senelik bir çalışma hayatından bahsediyoruz." diye konuştu.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu kongreyi sahiplendiği için teşekkür ederek, son yıllarda petrol ve gaz endüstrisine yapılan yatırımlar azalmasına rağmen önümüzdeki yıllarda bu endüstrinin öneminin süreceğini dile getirdi.

Türkiye'nin enerji sektörüne ve yatırımlarına ilişkin önemli bilgiler veren Albayrak, enerji sektöründe hızlı bir talep büyümesi yaşandığını ve son 15 yılda elektrikteki kurulu gücün üç katına çıktığını anlattı.

Albayrak, bu dönemde ortalama yüzde 5 ekonomik büyüme kaydedildiğini ve Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri arasında lider bir ülke haline geldiğini aktardı.

Bu hızlı büyümede arz güvenliğini sağlamak ve öngörülebilir bir piyasa oluşturmak için yatırım ihtiyacının oluştuğunu vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Türkiye özellikle petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerini, yatırımlarını artırma hedefindedir. Akdeniz ve Karadeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanıyoruz. Şu anda Akdeniz’de sismik arama faaliyetleri gerçekleştirmek için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aynı faaliyetleri Karadeniz’de de gerçekleştirmek istiyoruz. Akdeniz ve Karadeniz'de arama faaliyetlerimize odaklandık. Sismik çalışmalarımıza odaklandık. Bunlara müteakip ileri arama ve sondaj faaliyeleri gerçekleştireceğiz. Böylece, arz güvenliğine katkıda bulunacağız."

- Tuz gölü depolama tesisinin kapasitesi artırılacak

Türkiye'nin yıllık yaklaşık 50 milyar metreküp doğalgaz tüketimi olduğunu ve 81 ildeki konutlar ile sanayideki tüketicilere gaz sağlayabildiğini anımsatan Albayrak, arz güvenliğini sağlamak adına sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısı ve yatırımlarını hayata geçirdilerini söyledi.

Türkiye'nin ilk sıvılaştırılmış yüzer LNG ünitesini hayata geçirdiğini ifade eden Albayrak, "Yakında ikinci ünitemizi de faaliyete geçireceğiz. Doğalgaz depolama kapasitemizi de arttırdık. Tabii aynı zamanda gaz depolama kapasitemiz de çok önemli. Tuz gölü depolama tesisi ile yaklaşık 3,1 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaştık. Bunu da 2023 yılında 11 milyar metreküpe ulaştırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Albayrak, Türkiye'nin politik istikrar, iyi yönetişim, tahmin edilebilir piyasa koşulları ve öngörülebilir düzenleyici çerçeve sayesinde ulusal, bölgesel projeler için önemli boyutta özel sektör yatırımlarını harekete geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Enerji diplomasisi ile ne sadece ticari çıkarlar ne de sadece arz güvenliği yönlendirmektedir. Geçmişte algılandığı gibi çatışmaya ve fakirliğe değil, enerjinin barışı sağlayıcı ve refahı destekleyici rolünü vurgulamalıyız. Türkiye bölgesel enerji projeleri için bir oyun kurucu ve güvenilir bir ortak olarak en önemli bölgesel aktörlerden biridir. Barışa, refaha ve arz güvenliğine katkı sağladığı sürece yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) bunun en önemli örneklerindendir. Türk Akımı da bu projelerden biri olarak düşünülebilir. 23. Dünya Enerji Kongresi'nde mottomuzu 'Barış için Paylaş' olarak belirlemiştik. Bu kongrede 'Enerji için anahtar ülke Türkiye" sloganını motto olarak belirledik. Bu etkinliğin, bize çok kapsamlı bir öngörü sağlayacağını düşünüyorum. Bölgesel ve küresel konuları tartışma imkanı bulacağız."

Anadolu Haber Ajansı