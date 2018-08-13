ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR HIZLANACAK

KPMG’nin tüm sektörlerin birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerini analiz ettiği rapora göre, 2017 yılında işlemlerin toplam değeri 2016’ya göre yüzde 8 azalarak 3 trilyon 797 milyar dolardan 3 trilyon 479 milyar dolara geriledi. İşlem hacmi ise 37 bin 484’ten 39 bin 968’e yükseldi.

Bununla birlikte, 2018’de piyasaların iştahındaki öngörülen iyileşmeye paralel olarak daha güvenli hareket etmesi bekleniyor. 2018’in ilk çeyreğinde toplam işlem değeri 1 trilyon dolara yaklaşırken, ortalama işlem değeri de önemli ölçüde arttı ve yüzde 42 artış göstererek işlem başına yaklaşık 124 milyon 600 bin dolar oldu. İşlem hacmi ise yüzde 17 azalarak 8 bin 537’ye düştü.

Endüstriyel satın almalarda arz talebin önünde

Sektörde gerçekleşen M&A işlemlerini değerlendiren KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim Sektör Lideri Hakan Ölekli, “Endüstriyel üretim sektörünün anlaşmalar için iştahını sürdürmesini ve birçok önemli faaliyetin gerçekleşmesini bekliyoruz. Öngördüğümüz şekilde, yoğun 2016 anlaşmaları trendinin 2017’de devam ettiğini gördük. 2018 yılında özellikle iş modellerini dönüştürmeye, rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini artırmaya odaklanan üretim şirketlerinin arasındaki inovasyon rekabeti, yoğun işlemler trendinin sürmesi için umut verici görünüyor” diyor.

Raporda 2018 yılının ilk çeyreğinde en çok yatırım çeken ülkeler şöyle sıralandı:

ABD: 8 milyar 710 milyon dolar,

İtalya: 3 milyar 347 milyon dolar,

Rusya: 2 milyar 716 milyon dolar,

Fransa: 1 milyar 840 milyon dolar,

Çin: 1 milyar 766 milyon dolar.

ABD, ilk çeyrekte gerçekleştirdiği 20 milyar 648 milyon dolarlık yatırımla, M&A işlemlerinde hem en çok yatırım yapan hem de en çok yatırım çeken ülke konumunda. Teknolojik inovasyon ve dijital dönüşüm rekabeti sürerken, küresel sektör oyuncularının anlaşmalara hızla devam etmesi bekleniyor. İşlemlerin değeri, 2017 yılının ilk çeyreğinde, 59 milyar dolardan yüzde 92'lik bir artışla 113 milyar dolara yükseldi. 2018 yılı ilk çeyreğinde işlemlerin sayısı, 2017 ilk çeyreğine göre yüzde 17 daha düşük gerçekleşti. Sektörde ilk çeyrekte gerçekleşen M&A işlemleri, bu dönemde dünya çapında tüm sektörlerde yapılan işlemlerin yüzde 11,4’ünü oluşturdu.

Sektör, sınır ötesi ve kıtalar arası anlaşmalar sayesinde 2017’yi genel olarak beklentileri karşılar nitelikte tamamlamıştı. 2016 yılında toplam 330 milyar dolar olan hacim 2017 yılında 398 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2016 yılında toplam 3 bin 960 işlem gerçekleşirken, 2017 yılında bu rakam 4 bin 351 seviyesine yükseldi. Ortalama işlem büyüklüğü ise 83 milyon dolardan 92 milyon dolara yükseldi.