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EMLAK BANKASI MEVCUT STOKLARI ERİTECEK

'Emlak Bankası', Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla bankacılık sektörüne geri döndü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi. Bankanın faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlandı.

EMLAK BANKASI MEVCUT STOKLARI ERİTECEK

'Emlak Bankası', Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla bankacılık sektörüne geri döndü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi. Bankanın faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlandı.

01 Mart 2019 Cuma 09:35
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EMLAK BANKASI MEVCUT STOKLARI ERİTECEK

Kurulun 8262 sayılı ve 26 Şubat 2019 tarihli kararına göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verildi.

Konuyla alakalı değerlendirmede bulunan, Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu; “18 yıl aradan sonra Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın faaliyet izni alması sadece sektörümüz için değil, ülkemiz için de önem teşkil ediyor. Emlak Katılım Bankasının konumu, hem konut geliştiricilerin hem de tüketicilerin finansmana ulaşımının kolaylaşması, finansmanın çeşitlenmesi işlerin daha da hızlı yürütülmesi adına önem arz ediyor. Konut kredi faiz oranıyla ilgili Emlak Bankası’nın piyasa şartlarından çok daha uygun rakamlarla konut kredisi imkanı sunmasını bekliyoruz. Sunulacak bu faiz oranları sektörümüz adına çok faydalı olacaktır. Emlak Katılım Bankasının sağlayacağı imkanlar ile birlikte mevcut bulunan daire stoklarının eriyeceğine inanıyoruz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
HASANOĞLU ŞİRKETLER GRUBUHaluk HasanoğluInşaatEmlak Bankası
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