ELDER YÖNETİMİNDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

ANKARA (AA) - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Serhat Çeçen seçildi.

ELDER 8. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Nihat Özdemir'in yürüttüğü ELDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı IC İÇTAŞ Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen devraldı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine ise Enerjisa Üst Düzey Yöneticisi Kıvanç Zaimler ile Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan seçildi.

Çeçen, genel kurulda yaptığı konuşmada, elektrik sektörünün çatı örgütü olan ELDER'in yeni dönemde de vatandaşlara yeterli, kesintisiz kaliteli ve makul bedelle elektrik tedarik etmek misyonuna uygun politikalar geliştireceğini vurguladı.

Tüketici odaklılığın elektrik dağıtım sektörü gibi bir kamu hizmetinde tercih değil zorunluluk olduğunu ifade eden Çeçen, "Ülkemizde elektrik hizmetlerinin sürdürülebilirliği için yatırımlarımıza son hızla devam edeceğiz. Elektrik dağıtım sektöründe iş kalitesi, müşteri memnuniyeti konularında kurumsallaşma çalışmalarını hızlandıracağız." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı