EKOPAZAR DA BU HAFTA

ÖZDİLEK’TEN BURSA’DA YENİ BİR AVM AÇTI
BURSA’NIN DÜNYACA ÜNLÜ MARKASI ÖZDİLEK BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE ÖZDİLEKPARK MARKASIYLA YENİ BİR ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİNİ HİZMETE AÇTI.
KARACA ZÜCCACİYE, ÜRÜNLERİNİ ÇIRAĞAN SARAYI’NDA SERGİLEDİ
ZÜCCACİYE SEKTÖRÜNÜN DEVİ KARACA’NIN EN GÖZDE ÜRÜNLERİNİN YER ALDIĞI 2017 TRENDLERİ ÇIRAĞAN SARAYI’NIN TARİHİ ATMOSFERİNDE SERGİLENDİ. KARACA, GERÇEK İNCİ’DEN YAPILAN FİNE PEARL PORSELEN TAKIMLARIYLA DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATTI.
SMART GRUP BAŞKANI MUSTAFA KARA İLE ÖZEL RÖPORTAJ
İSTANBUL’DA DÜZENLENEN EURASİA RAİL FUARININ ÖNEMLİ KATILIMCILARI ARASINDA YER ALAN SMART GRUP ŞİRKETLERİNDEN ATM ASİST STANDINDA, SMART GRUP’UN YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA KARA İLE YAPILAN SÖYLEŞİ EKOPAZAR’DA.
YAZKAR KLİMA’DAN YENİ ÜRÜN
İSTANBUL’DA DÜZENLENEN EURASİA RAİL FUARINDA YAZKAR KLİMA 2017 ÜRÜNLERİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI.
SERANOVA DÜNYA MARKASI OLMAYI HEDEFLİYOR
UNİ CERA FUARINA KATILAN SERANOVA SEMARİK YÖNETİM KURULU BAŞKAN HASAN HİLMİ ALPER BİR DÜNYA MARKASI OLMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ AÇIKLADI.
İDEVİT’İN ÜRÜNLERİ GÖZ DOLDURDU
UNİ CERA FUARINDA İDEVİT 2017 İÇİN FUARDA SERGİLEDİĞİ BİRBİRİNDEN GÜZEL ÜRÜNLER ZİYARETCİLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR.
UŞAK SERAMİK’TEN FARK YARATAN ÜRÜNLER
SEKTÖRÜN ÖNEMLİ FİRMALARINDAN UŞAK SERAMİK,FARK YARATAN ÜRÜNLERİ İLE MÜŞTERİLERİNİN BEKLENTİLERİNE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER SUNUYOR.
UNI CERA FUARININ YILDIZI EGE SERAMİK
SERAMİK VE VİTRİFİYE SEKTÖRÜNE YAPTIĞI YATIRIMLARLA DİKKAT ÇEKEN EGE SERAMİK YENİ ÜRÜNLERİNİ UNİ CERA FUARINDA SERGİLEDİ.
MÜSLİM KORKUTATA İLE ÖZEL SÖYLEŞİ
CAMİİ MİMARİSİ PROJELERİYLE SEKTÖRÜN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN OLAN MÜSLİM KORKUTATA İLE TÜRK-İSLAM GELENEĞİNDEKİ CAMİ SÜSLEME SANATINI ANLATTI.
PROAKTİF FUARCILIK BAŞKANI ŞAHİN EKOPAZAR’A KONUŞTU
FUAR ORGANİZATÖRLÜNÜ YAPAN PROAKTİF FUARCILIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN ŞAHİN CAMİİ FUARI İLE İLGİLİ EKOPAZAR’A KONUŞTU.
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