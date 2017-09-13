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EKONOMİSTLER, TCMB'DEN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMİYOR

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:43
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Ziraat Bankası ekonomisti Yılmaz: "Yarınki toplantıda faiz oranlarının sabit tutulmasını bekliyoruz ama sıkı duruşun da korunacağını öngörüyoruz"

EKONOMİSTLER, TCMB'DEN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMİYOR
İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerde değişiklik beklemiyor.

Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, PPK kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarınki toplantıda faiz oranlarının sabit tutulmasını beklediklerini ancak sıkı duruşun da korunacağını öngördüklerini söyledi. 

Burada önemli faktörün enflasyon beklentileri olacağına işaret eden Yılmaz, enflasyon beklentilerinin önceki gün açıklanan TCMB beklenti anketinde sabit kaldığını anımsattı. 

Yılmaz, "12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri çok önemli. Enflasyon beklentilerinin sabit kalması, Merkez Bankası politikalarının toplumda karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu beklentiler düşüşe geçene kadar Merkez Bankası sıkı duruşunu koruyacaktır." ifadelerini kullandı.



- "Tüm faizlerin sabit tutması yüksek olasılık"



AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi de Merkez Bankası'nın önceki toplantıda hiçbir faizde değişikliğe gitmediğini hatırlatarak, manşet enflasyonun yıllık artışının temmuzda yüzde 9,8 seviyesine doğru yavaşlamasına karşın bankanın, aradan geçen sürede ortalama fonlama maliyetinde bir değişikliğe yönelmediğini söyledi. 

Manşet enflasyonun yüzde 10,7 ve çekirdek enflasyonun 10,2'ye yükseldiğini gösteren ağustos verisinden sonra Merkez Bankası'nın bu duruşunun değişmeyeceğini ifade eden Bürümcekçi, yarınki PPK toplantısında Merkez Bankası'nın, tüm faizleri sabit tutmasının çok yüksek olasılık olduğu kaydetti.

Bürümcekçi, gelecek dönemde enflasyondaki olumsuz eğilimin enflasyon beklentilerini yeniden kötüleştirmeye başlaması ve kur sepeti bazında döviz kurlarında önemli bir gerileme gözlenmemesi halinde TCMB'nin, duruşunu bir miktar daha sıkılaştırması gerekeceğini söyledi. 



- "TCMB mevcut duruşunu koruyacak"



QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise TCMB'nin, son dönemdeki tutarlı ve kararlı sıkı duruşuyla piyasaların gözünde ciddi kredibilite kazandığını, bu çerçevede enflasyon görünümünün iyileşmek bir yana daha da kötüleşiyor olması ve iktisadi faaliyetin de gücünü koruması sonucunda TCMB'nin mevcut duruşunu koruyacağını belirtti. 

Kanlı, Merkez Bankası'nın, yakın dönemde gerek politika faizlerinde gerekse likidite duruşunda bir değişikliğe gitmeyeceğini ancak aralık ayında başlayarak enflasyonun baz etkileriyle düşmesi halinde önce ağırlıklı ortalama maliyetini kademeli bir biçimde ve piyasanın vereceği tepkiyi de dikkate alarak indirmesini beklediğini, ardından da faiz koridorunun geç likidite penceresini kullanımdan kaldıracak biçimde yeniden düzenleneceğini söyledi. 

TCMB'nin, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkardığını ve bir cari açık ülkesi olarak kur istikrarı için belli bir miktar pozitif reel faizin gerekli olduğunu aklında tuttuğunu ifade eden Kanlı, "Bu çerçevede 2018 yılında atılacak gevşeme adımlarına karşın gecelik faiz seviyesinin yüzde 9,5-10 civarında kalmasını beklerim." dedi.



- "Mevcut faiz koridoru istikrar açısından daha yararlı"



Turkey Macro View (TMV) Consulting Yönetici Direktörü İnanç Sözer, TCMB’nin, bu haftaki toplantısında, son dönemde enflasyonda genele yayılan kötüleşme nedeniyle piyasa beklentilerine paralel olarak mevcut politika duruşunu koruyacağını söyledi. 

Sözer, TL'nin son dönemdeki değerlenmesinin faiz indirimi olasılığını akıllara getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemdeki iyileşmeye rağmen küresel getirilere dair yüksek belirsizlik ortamı, enflasyon görünümünde kısa vadeli kötüleşme ve yılın ilk yarısında olduğu gibi kısa vadede yüklü faiz artırımı (yaklaşık 400 baz puan) olduğu dönemlerde yaşanılanın aksine, TL'nin bu defa halen reel olarak değerlenememiş olması nedeniyle TCMB'nin mevcut faiz koridorunu bir müddet daha sürdürmesinin makroekonomik istikrar açısından daha yararlı olacağı kanaatindeyiz."



- AA Finans Beklenti Anketi



AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı), marjinal fonlama oranı (faiz koridorunun üst bandı) ve geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranında değişiklik beklemiyor. 

TCMB, bir önceki PPK toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu. 


Anadolu Haber Ajansı
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