Ekonomi yönetimi ve ihracatçılar ''meydana'' çıkıyor

Ekim 2017 İhracat Rakamları, etkinliğin ilk günü olan 1 Kasım’da Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından açıklanacak.

Yine ilk gün gerçekleşecek ‘İhracat Meydanı’ oturumuna Ali Koç, Ali Kibar, Hakan Binbaşgil, Ömer Yüngül, Ali Tanrıverdi, Ahmet Kırman ve Mehmet Büyükekşi gibi iş dünyasının önde gelen isimleri; TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel ile birlikte sahnede yerlerini alacak. Kur riski, ihracatın finansmanı, Ar-Ge ve inovasyonu tartışacaklar.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üç gün boyunca katılacakları özel oturumlarda ihracatçıların gündemlerindeki konuları ele alacaklar.

İhracatçı birlikleri başkanlarının moderatörlük yapacağı ‘İhracatçılar Soruyor’ başlığı altında düzenlenecek panellerde ise Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdür düzeyinde bürokratları ihracatçıların sorularını yanıtlayacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekonomi yönetimi ile ihracatçıları İstanbul Kongre Merkezi’nde 1-3 Kasım’da düzenleyeceği İhracat Haftası etkinliğinde buluşturuyor. Üç gün boyunca düzenlenecek oturum ve panellerde ihracatçıların gündemindeki bütün konular masaya yatırılacak. Ekim 2017 İhracat Rakamları, etkinliğin ilk günü olan 1 Kasım’da Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından açıklanacak.

İhracatın kalbi İstanbul’da atacak

İş dünyasının önde gelen isimleri ile ekonomi bürokrasisinde makro politikaların uygulayıcı isimleri yine 1 Kasım’da gerçekleşecek ‘İhracat Meydanı’ oturumunda aynı sahnede buluşacaklar. İhracat Meydanı’nda Kur riski, ihracatın finansmanı, Ar-Ge ve inovasyonu tartışacaklar. İhracat Meydanı’na katılacaklar isimler şöyle:

“Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, TGS Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tanrıverdi, TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, Şölen Gıda CEO’su Cengiz Eroldu, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Osman Çetinkaya ve Vestel CEO’su Osman Yüngül.”

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, etkinlik boyunca ihracatın her aşamasının konuşulacağını belirterek, “Küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerden, ihracatın finansmanına, lojistik ve gümrük uygulamalarından, hizmet ihracatına, dijital dönüşüme kadar ihracatımızı ilgilendiren her konuyu tek tek inceleyeceğiz” dedi.

Son 15 yılda hem Türkiye’nin hem de Türkiye’nin ihracatının muazzam bir dönüşüm yaşadığını dile getiren Büyükekşi, “Türkiye’nin dinamik ihracatçıları olarak, neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017’de ihracatımızı beklentilerin üstüne çıkardık” diyerek İhracat Haftası boyunca Türkiye’nin bu noktaya nasıl ulaştığını da anlatacaklarını söyledi.

Bakanlar ihracat çıkarması yapacak

İhracat Haftası etkinliklerinin yapılacağı üç gün boyunca İstanbul’a ihracat çıkarması yapacak bakanlar, düzenlenecek özel oturumlarda ihracatçıların gündemindeki kendi bakanlıklarını ilgilendiren konuları ele alacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kur riski üzerine bir konuşma yapacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, ihracatta gümrük ile lojistik uygulamalarıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Reformu’nu anlatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, istihdam politikaları ve kadın istihdamında yapılacakları aktaracak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önemi giderek artan hizmet ihracatını ele alacak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayide dijitalleşme ile ilgili konuşacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise tarım politikaları ile ilgili güncel konuları ihracatçılara değerlendirecek.

İhracatçılar soracak, bürokratlar cevaplayacak

İhracatçı birlikleri başkanlarının moderatörlük yapacağı ‘İhracatçılar Soruyor’ başlığı altında düzenlenecek panellerde Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdür düzeyinde bürokratları katılacak. Her bir bakanlığın bürokratları kendi bakanlıklarına özel düzenlenecek panellerde ihracatçıların sorularını yanıtlayacak.

Üç ülke için rota çizilecek, 60 ülkeden alım heyetleri gelecek

İhracat Haftası etkinliklerinde ayrıca TİM’in İhracat Pusulası programı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek. Üç farklı günde Rota sırasıyla Fas, Endonezya ve Singapur’a dönecek.

Etkinlik boyunca gerçekleştirilecek Alım Heyetleri organizasyonlarında ise ihracatçılar, potansiyel alıcılarla birebir görüşme imkanı yakalayacak. Etkinliğe 60 farklı ülkeden 650 ithalatçının katılması bekleniyor.Basın Bülteni