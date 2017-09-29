EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ SORULARI YANITLADI

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Şu anda Irak'a sevkiyatlarda bir engelleme yok. Türkiye'nin güneyde, Suriye ve Irak'ta oldu bittilerle, istemediği gayrimeşru, ne idiği belirsiz yapılanmalarla güvenliğimizin tehdit edilmesi tüm ticari menfaatlerimizin önündedir." dedi.

Zeybekci, Türkiye-Ürdün Ortaklık Konseyi Toplantısı İmza Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Zeybekci, dış ticaretteki gelişmelere yönelik soruya karşılık, ihracatta gelişmelerin yüzde 10'un üzerinde artışa tekabül edecek şekilde süreceğini, bunun büyümeye üçüncü ve dördüncü çeyrekte de pozitif katkı vereceğini söyledi. Zeybekci, ihracatın sürdürülebilir şekilde devamı için hükümet olarak ihracat destekleri ve teşviklerle her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Zeybekci, bölgedeki jeopolitik risklerin ihracat hedeflerine etkisini değerlendirirken, 2016'da yaşananlara rağmen ihracatı sabit tutmayı başardıklarına işaret etti.

Bu yıl da bu jeopolitik riskler konusunda anormal iyileşme olmadığını dile getiren Zeybekci, "Tam tersine biraz kötüleşme bile oluşuyor etrafımızda. Buna rağmen Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz olan 153,3 milyarı çok rahat aşacağımızı, hatta 156 milyar doları aşıp tarihi zirveyi göreceğimize inanıyorum. OVP'de 2018 hedefimiz 169 milyar dolar. 2019, 2020 hedeflerimiz gayet makul. 2018 hedefimiz için biraz da tedbirli makul diyebilirim. Bunlara da inşallah Türkiye olarak ulaşacağız." ifadesini kullandı.

- "Sevkiyatlarda engelleme yok"

Bakan Zeybekci, Irak ve Suriye'de ticaretin devamlılığı açısından olumlu gelişmeler olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şu anda Irak'a olan sevkiyatlarda bir engelleme yok. Bununla ilgili geçişler, hükümetimizin, Dışişleri Bakanlığımızın, güvenlik birimlerimizin tedbirleri ve gözetimleri dahilinde devam ediyor. 'Şu tarihte şöyle olacak, bu tarihte böyle olacak.' diye bir kararımız yok. Türkiye tarafından asla kabul edilmeyecek tedirginlik yaratıldı. Türkiye'nin güneyde, Suriye ve Irak'ta istemediği oldu bittilerle, istemediği gayrimeşru, ne idiği belirsiz yapılanmalarla güvenliğimizin tehdit edilmesi tüm ticari menfaatlerimizin önündedir. Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın bu yönde açıklama ve tedbirleri tabii ki olacaktır, bu yönde söylenecek olan şeyler bizim için bağlayıcıdır."

- "Irak'ın genelinde yapılacak sevkiyat için tedbirleri alıyoruz"

Şu anda ticareti tedirgin edecek bir şey olmadığını belirten Zeybekci, Irak'ın geneline yapılacak sevkiyatın önüne çıkacak potansiyel engelleri aşmaya dönük tedbirleri de aldıklarını dile getirdi.

Zeybekci, bir başka soru üzerine de bölgeye yönelik sevkiyatın devam ettiğini yineleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yönde talimatı var. MGK ve Bakanlar Kurulunda, gerektiğinde uygulanmak üzere konuşuldu. Cumhurbaşkanımızın talimatı bizim için emirdir. Şu anda Irak'ın tamamına sevkiyat devam ediyor. Başbakanımızın söylediği söz var. Bizim için tek muhatap Irak hükümetidir." dedi.

- "Bir iki gün içinde gelişme olacak"

Zeybekci, Rusya'ya yapılacak domates ihracatına yönelik son gelişmelerin sorulmasına karşılık, "Kahraman domatesimiz... Hedefimiz, Kasım 2015 öncesine topyekün dönmek. Gördüğümüz kadarıyla siyasi ilişkilerde hiçbir engel yok. Gelişmeler henüz daha Kasım 2015 öncesine dönmüş değil." ifadesini kullandı.

Özellikle vize uygulamalarında devam eden problemlere işaret eden Zeybekci, tır şoförlerinin izinlerinde iyileşme olduğunu bildirdi. Zeybekci, "Tarım ürünleri ihracatının önündeki engellerde domatesle ilgili bir iki gün içinde önemli bir gelişme olacağını biliyoruz. Teyit ettiler bize." bilgisini verdi.

Zeybekci, ilk domates sevkiyatı yapılana kadar tedbirli olmayı tercih ettiğini belirterek, domates ihracatının yetkilendirilmiş şirketler eliyle yapılacak olmasının ise rahatsızlık yarattığını söyledi. Sadece belli bir şehirdeki 4 şirketin bu yetkiye sahip olmasının ticareti kolaylaştırmayacağına, aksine maliyetleri artıracağına dikkati çeken Zeybekci, şunları kaydetti:

"Domates ihracatında herhangi bir miktar kısıtlaması yok. İlk domates sevkiyatı yapılana kadar günle ilgili konuşmak istemiyorum. Şu anda problem bitti diye konuşuyoruz ama bunun prosedürü... çalışırken herhangi bir teknik engel, tarife dışı engelle sürpriz şekilde karşılaşma endişem yok değil. Bu iki gün bile değil, bugün akşam da olabilir. İlk sevkiyatlar gidebilir. Bir engel kalmadığı yönünde teyidim var ama bu çalışana kadar tedbirli konuşmak istiyorum. İlk tırın çıkıp oraya gitmesini bekliyorum."

Zeybekci, vergi artışlarına yönelik soruyu yanıtlarken de "Konulan ekstra vergilerin ekonomiyi coşturucu etkisinin olacağını söylemek de yanlış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı