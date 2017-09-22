"DÜŞMAN ÇATLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

KOCAELİ (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Çevremizdeki istikrarsızlıklara, savaşlara, hain darbe girişimine ve ekonomimizi hedef alan spekülasyonlara rağmen iyi bir sınav verdik. ​Artık görülmüştür ki Türk ekonomisi maniple edilemez. ​Türk ekonomisi, bütün manipülasyonlara karşı çok sağlamdır, güçlüdür, dirençlidir. İçeriden ve dışarıdan gelecek, ekonomik veya diğer türden hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Biz işimize bakmaya, büyümeye ve düşman çatlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Özlü, Çayırova ilçesindeki bir otelde düzenlenen OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Marmara Bölgesi'nin bütün ticari parametrelerde ve iktisadi faaliyet alanlarında Türkiye'nin en önde gelen, lokomotif bölgesi konumunda olduğunu söyledi.

Bölgenin Türkiye ekonomisindeki yerini anlatan Özlü, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB), ekonominin mutfağı olduğunu kaydetti.

Özlü, OSB'lerin, planlı kalkınmanın çok önemli bir ayağını oluşturduğunu dile getirerek, "Türk sanayisinin gelişmesi, modernize olması ve dışa açılması için OSB'lerimizin daha da büyümesi, işlevlerinin pekişmesi gerekmektedir. Türkiye'nin sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi, her anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olması yolunda OSB'lerin katkılarına inanıyoruz. Bu inançtan dolayı, sizlerin de yakından takip ettiği gibi bir dizi, çok önemli düzenlemeyi de hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

​Üretimin içinde olan her kesimin görüşleri ve ihtiyaçlarının Üretim Reform Paketi'nde karşılığını bulduğunu anlatan Özlü, paketin neredeyse bütünüyle OSB'lerin önünü açan, onlara yeni ufuklar sunan bir kanun niteliğinde olduğunu aktardı.

- "2017'de 102 yeni OSB projesi yatırım programında"

Özlü, 2016 yılı sonuna kadar 173 OSB projesinin tamamlanarak sanayicilerin hizmetine sunulduğunu aktaran Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tamamlanan bu projeler için Bakanlığımızca 2017 yılı fiyatlarıyla toplam 4,2 milyar lira tutarında kredi kullandırılmıştır. 1962-2002 arasında yıllık ortalama 2 OSB projesi biterken, 2003-2016 arasında yıllık ortalama 8 OSB projesi bitirilmiştir. Bakanlığımız 2017 yılı yatırım programında 22 adedi yeni proje olmak üzere toplam 102 OSB projesi yer almaktadır. 2017'de yaklaşık 19 bin kişiye istihdam imkanı sunacak olan 7 OSB projesini daha tamamlamayı planlıyoruz. 2002'ye kadar üretime geçilen parsel sayısı 11 bin 395'ken, son 15 yılda 50 bin 437 parselde üretime geçilmiştir. 3 binden fazla parsel inşaat, 5 binden fazla parsel ise proje aşamasında bulunuyor. Ayrıca 13 bine yakın parsel tahsis edilmeyi beklemektedir. Şu an üretime geçen parsellerde 1 milyon 720 bin kişi istihdam edilmektedir. OSB'lerdeki boş parsellerin de üretime geçmesiyle birlikte bu sayının 2,5 milyon kişiye ulaşılması beklenilmektedir. 2023 hedefimiz ise 65 yeni OSB kurarak 1 milyon ilave istihdam oluşturmaktır."

- "Taşınma maliyetlerinin bir kısmı karşılanacak"

Yerleşim alanları içinde bulunan sanayi sitelerini ve sanayi işletmelerini kent dışına taşımak istediklerini vurgulayan Özlü, "Bu bir zarurettir fakat biz bunu yaparken, taşınma kapsamındaki 65 bin civarındaki işletmecimizi mağdur etmeyeceğiz. Hesaplamalarımıza göre bu kadar sayıdaki işletmenin taşınma maliyeti 20 milyar liradır. Biz bu taşınma masraflarını krediyle destekleyeceğiz. ​İlk etapta küçük metrekarelerde olan iş yerlerini, daha büyük alanlı iş yerlerine dönüştüreceğiz. Bunların taşınma maliyetini yaklaşık 3 milyar lira olarak hesaplıyoruz." ifadesini kullandı.

Taşınma işleminin modern sanayi sitelerinin oluşturulması anlamına geldiğini dile getiren Özlü, taşınma sırasında makinelerini yenilemek isteyenlere KOSGEB'ten destek vereceklerini söyledi.

Özlü, taşınma maliyetlerinin bir kısmını karşılayacaklarını belirterek, yeni yapıların, modern, teknolojiden istifade eden sanayi siteleri olduğunu vurguladı.

- "Türk ekonomisi maniple edilemez"

Hep birlikte, sanayinin bütün unsurları ve aktörleri olarak geleceğe hazırlanmak zorunda olunduğuna işaret eden Özlü, ​Türkiye'nin sanayi ağırlıklı büyüdüğünü söyledi.

Özlü, bu büyümede aslan payının OSB'lere ait olduğunu dile getirerek, Türk sanayisinin çarklarının döndüğünü, dönmeye de devam ettiğini bildirdi.

​Türk ekonomisi ve sanayisinin bütün unsurlarıyla iyi bir sınav verdiğini anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"Çevremizdeki istikrarsızlıklara, savaşlara, hain darbe girişimine ve ekonomimizi hedef alan spekülasyonlara rağmen iyi bir sınav verdik. ​Artık görülmüştür ki Türk ekonomisi maniple edilemez. ​Türk ekonomisi, bütün manipülasyonlara karşı çok sağlamdır, güçlüdür, dirençlidir. İçeriden ve dışarıdan gelecek, ekonomik veya diğer türden hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Biz işimize bakmaya, büyümeye ve düşman çatlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Özlü, Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurduklarını ve bu konuda başarılı olduklarına değinen, Türkiye'de Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısının 718 olduğunu aktardı.

Bu sayıyı yıl sonuna kadar bine tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Özlü, amaçlarının sanayicinin kendi teknolojisini üretmesi olduğuna dikkati çekti.

Bakan Özlü, kendi teknolojisini üreten bir sanayi hedeflediklerini dile getirerek, "Teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir sanayi hedefliyoruz. Katma değeri yüksek ürünler yapmalıyız. Teknoloji üretmezsek ve sürekli teknoloji transferiyle yolumuza devam edersek Türkiye'nin geleceği çok aydınlık olmaz. Kendi teknolojimizi üreteceğiz, kendimiz yapacağız ve yüksek katma değerli ürünler üreteceğiz." ifadesini kullandı.

Teknoloji transferinin aslında teknoloji satılması olduğunu belirten Özlü, sanayicilerin teknoloji transfer eden değil teknoloji üreten sanayi yapısına sahip olmasını gündemine alması gerektiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından Bakan Özlü'ye Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ile Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, hediye takdim etti.

Toplantıya, Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak ve ilgililer katıldı.

Anadolu Haber Ajansı