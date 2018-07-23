“DÜNYA BOR REZERVİNİN %73’Ü TÜRKİYE’DE BULUNUYOR”

Bor madeni ve kullanım alanları temalı MÜSİAD 99. Genel İdare Kurulu Toplantısı (GİK) Uşak Şubesi ev sahipliğinde düzenlendi. BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç.Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ve ETİ Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer’in katılımlarıyla gerçekleşen kurulda, Türkiye’deki Bor rezervleri, Bor ürünlerinin ileri teknoloji ürünlerindeki kullanımı, Bor üretiminde yeni inovasyon anlayışı ve Bor’a dayalı sektörlerde iş birliği çalışmaları konuları detaylı bir şekilde ele alındı.



Türkiye’nin her noktasından şube başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen kurulda ayrıca 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri sonrası Türkiye’yi bekleyen süreçler, yeni hükümetten beklentiler ve yeni sistemin getirdiği fırsatlar üzerine önemli çalışmalara imza atıldı.



Programa Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş. BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç.Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, ETİ Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, Uşak Şube Başkanı Nuri Arslan, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Reis Topçu ve Ali Gür, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Yetkin, Soner Meşe, İbrahim Uyar, Hikmet Köse, Zeki Güvercin, Faruk Akbal, İzzet Alagöz, Muhammet Ali Özeken ile MÜSİAD üyesi iş adamları katıldı.

“Bor Madenini Etkin Bir Şekilde Kullanmalıyız”



Kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Bor madeninin Türkiye’nin geleceği adına çok önemli bir konumda yer aldığını vurguladı.

Bor madeninin kullanımı konusunda atılması gereken çok fazla adım olduğunu belirten Kaan, MÜSİAD olarak ülkemizin potansiyelinin açığa çıkarılması adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Kaan; “Bor, kullanım alanı ve üreteceği katma değer düşünüldüğünde, son derece kıymetlidir. Dünyadaki kaynaklar hızla tükenirken ve alternatif kaynaklara ilgi artıyorken Türkiye, önemli bir ham madde olan Bor madeninden, değerini teslim edecek şekilde istifade edilmelidir. Türkiye bugün, dünyadaki Bor rezervinin yüzde 73’ünü barındırıyor. Dünyadaki pazar payımıza baktığımızda ise, 2017 yılında yüzde 57 olduğunu görüyoruz. Diğer yandan örneğin Amerika, toplam rezervin yaklaşık yüzde 5’ine sahipken, pazarın yüzde 27’sini elinde bulunduruyor. Mevcut potansiyelimizi kullanma oranımızı ifade eden bir veridir bu. Elimizde Bor madeni gibi bir kıymet varken, bunu en etkin şekilde kullanarak, yerli ve milli üretim kapasitemizi artırmalıyız.” dedi.

“Ar-Ge Çalışmaları Hızlandırılmalı”

Ar-Ge çalışmalarına yönelik faaliyetler yürütülmesinin elzem olduğunun altını çizen Kaan, “2003 yılında, başbakanlığı döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kurulmasına öncülük ettiği Bor Araştırma Enstitüsü’nü, daha etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Tarım, cam sanayii, seramik sanayii, metalürji, yalıtım, sağlık ve enerji, bilhassa yenilenebilir enerji gibi çok geniş bir kullanım alanı olan Bor'u, tüm dünyaya satabilmek ve pazar payını rezerv seviyesine yükseltmek için önümüzde hatırı sayılır hiçbir engel yoktur. Bu hedefe, peyderpey ulaşacağımıza inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türk Milleti İstikrardan Yana Tavır Aldı”

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Seçimleri ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Kaan, Türk milletinin istikrar yana tavır aldığını kaydetti. Yeni sistemle birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ortama kavuşacağını vurgulayan Kaan şöyle konuştu:

“Huzur, güven ve istikrar ortamına ihtiyaç duyan iş dünyası, yeni sistemle birlikte aradığı ortama kavuşacaktır. Önünü gören, yatırımlarını korkmadan yapan, bürokraside boğulmayan iş insanlarımız da ülkemizi geleceğe taşıyacak büyük projelerin sorumluluğunu artık daha rahat alabilecektir. İşte, iş dünyası olarak ısrarla talep ettiğimiz istikrar ve güven, bunun için gereklidir. Kalkınmamız için, refah seviyesi yüksek bir ülke olmamız için, gelecek nesillerimizi müreffeh bir ülkede yetiştirebilmek için buna ihtiyacımız vardı. Artık daha rahat, daha kendimize güvenerek söyleyebiliyoruz; Güçlü Türkiye hedefimize kararlı ve emin adımlarla yürüyeceğiz. Türkiye’mizin hedefleri büyük; bu hedeflere, hep birlikte daha çok çalışarak, birbirimize daha sıkı sarılarak ulaşacağız.”

Açılış konuşmasının ardından MÜSİAD Enerji ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Dr. İzzet Alagöz moderatörlüğünde panel düzenlendi. Panelde, BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç.Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, Bor’un kullanım koşulları ve getirdiği fırsatlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Öncelik: Bor’a Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi

Konuşmasında Bor’un kullanıldığı sektörlere ilişkin bilgi veren Yörükoğlu; “Dünyada borun en fazla kullanıldığı sektör cam sektörü. Borcam adında Şişecam’ın ürettiği bir ürünümüz de var. Bor, camın ısıya dayanıklı hale getirilmesinde kullanılıyor. Bor madeni şu an için özellikle sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlandı. MR cihazlarının yapımında Bor madeni kullanılıyor. Sağlık sektöründe özellikle beyin tümörlerinin tedavisinde radyoterapi tedavilerinde Bor kullanılıyor. Son günlerde kırıkların tedavisinde protez yapımında kullanılıyor. Demir-Çelik sektöründe bir malzemenin yüzeyinin sertleştirilmesinde kullanılıyor. Bor’un en çok kullanıldığı üretim malzemelerinden biri de cam elyaf. Ayrıca askeri malzemelerde de Bor madeninden yararlanılıyor.” şeklinde eklinde konuştu.

Dünya Bor rezervinin %73’ünün Türkiye’de bulunduğunu ifade eden Yörükoğlu, BOREN olarak bilgi ve teknik alt yapı konusunda yatırımcılara önemli destekler sunduklarını vurguladı.İş dünyası ile birlikte iş birliği çalışmalarına önem verdiklerini belirten Yörükoğlu, potansiyeli olan ürünlerinin ticarileşmesinin sağlanması adına yatırımcılara yardımcı olduklarını kaydetti. Bor’un etkin bir şekilde kullanımının hükümet programına da girdiğini ifade eden Yörükoğlu, Bor’a dayalı sanayinin gelişmesi adına çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

854 Milyon Dolarlık Bir İhracat Getirisi

ETİ Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, dünyadaki ve Türkiye’deki Bor rezervleri ve bölgesel bazda Bor rezervinin tüketimine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Dünyadaki Bor rezervinin 4,5 milyar ton olduğuna dikkat çeken Keleşer, bunun 3,3 milyon tonunun Türkiye’de bulunduğunu vurguladı. ETİ Maden’in dünya üzerindeki pazar payının %57 oranında olduğunu kaydeden Keleşer, 2017 yılı sonu itibariyle Bor’un Türkiye ekonomisine 854 milyon dolarlık bir ihracat getirisi sağladığını belirtti.

İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Keleşer, bu bağlamda üniversiteler, BOREN ve özel sektör temsilcileri ile iş birliği çalışmaları yürüttüklerini vurguladı. Patent ile ilgili olarak da bilgi veren Keleşer 9’u ulusal 3’ü uluslararası olmak üzere 12 patent aldıklarını ve 2 adet ulusal patent başvuru sürecinin de devam ettiğini kaydetti.

Bor ürünlerinin kullanım alanlarına ilişkin olarak konuşan Keleşer, “Bor ürünleri; temel olarak cam, seramik ve tarım sektörlerinde kullanılıyor. Bor, ana bileşen olarak kullanılmıyor. %20 ile %0,01 arasında değişen oranlarda nihai ürünlerin bünyesinde katkı maddesi olarak yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında potansiyel iş birliği ve gelişim alanlarına ilişkin olarak da bilgi veren Keleşer, seramik, cam, tarım, demir-çelik, enerji, nükleer sektörler ve savunma sanayine yönelik yatırım çağrısında bulundu.