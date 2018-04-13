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D&R, Turkuvaz Grubu'na satıldı

Doğan Holding'in sahibi olduğu Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş. (D&R), Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş.'ye 440 milyon liraya satıldı.

D&R, Turkuvaz Grubu'na satıldı

Doğan Holding'in sahibi olduğu Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş. (D&R), Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş.'ye 440 milyon liraya satıldı.

13 Nisan 2018 Cuma 13:05
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D&R, Turkuvaz Grubu'na satıldı

Şirket'ten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesinde, yüzde 100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin ('D&R') sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Şirketimiz ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. arasında 13.04.2018 tarihinde (bugün) tarafları bağlayıcı bir 'ön protokol' imzalanmıştır."

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