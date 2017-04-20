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DOLARDAKİ HIZLI DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

20 Nisan 2017 Perşembe 17:30
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Dolar, Türk lirası karşısındaki hızlı düşüşünü sürdürerek 3,6270 seviyesine kadar geriledi.

DOLARDAKİ HIZLI DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Dolar, Türk lirası karşısındaki hızlı düşüşünü sürdürerek 3,6270 seviyesine kadar geriledi.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel olarak dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken, TL karşısındaki düşüşü yüzde 1'i aştı.

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, yüzde 1,2 azalışla 3,6270'e kadar gerilemesinin ardından kayıplarının bir kısmını geri alsa da saat 15.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybıyla 3,6350 seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 düşüşle 3,9100, sterlin/TL de yüzde 0,8 gerileyerek 4,6590'dan işlem görüyor.

Analistler, özellikle ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla yatırımcıların risk iştahının yükseldiğini belirterek, buna bağlı olarak da dolar talebinin azaldığını ifade etti.

"TL daha güçlü bir performans gösterdi"
Doların, neredeyse tüm gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yüzde 0,2 ile yüzde 0,9 arasında değer kaybettiğini, ancak TL'nin daha güçlü bir performans gösterdiğini dile getiren analistler, yabancı yatırım bankalarının "TL'nin ucuz olduğu, daha da güçlenebileceği" yorumlarının dolar/TL üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti.

Analistler, dolar/TL'de 3,6280'in destek olarak öne çıktığını, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 3,5720'nin gündeme gelebileceğini belirterek, pazar günü gerçekleştirilen halk oylamasında "evet" sonucu çıkmasının, orta vadede dolar/TL'de 3,55 seviyelerinin görüleceği beklentilerini güçlendirdiğini söyledi.

Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararlarının piyasaların odak noktasında olacağına değinen analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve adımlarının da izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Anadolu Haber Ajansı
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