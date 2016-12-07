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DOLARDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

07 Aralık 2016 Çarşamba 13:30
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Geçtiğimiz hafta art arda rekor kıran Dolar/TL, bu hafta 3.43 seviyelerine kadar geri çekildi. Piyasalarda şimdi, bu geri çekilmenin nereye kadar devam edeceği sorgulanırken, TL’nin değer kazanımını arttırmak için hem devlet hem de hane halkından önemli destekler sağlanıyor. Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, devlet kurumlarının TL üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesi ve dış ticarette TL kullanımına yönelik planların uzun vadede önemli adımlar olduğunu, yarınki (Perşembe) Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun açıklayacağı kararların da TL açısından önemli olduğunu kaydetti.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?
TL ile Ticaret Doları Düşürebilir 
TL’nin Kasım ayında Dolara karşı yaklaşık % 11 değer kaybetmesi sonrası yurtiçinde Türk Lirasının (TL) değer kazanım sürecini hızlandırmak için hem devlet kurumlarından hem de hane halkından önemli destekler sağlanmaya başladı. Bu desteklerin başında devlet kurumlarının TL üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesi ve dış ticarette TL kullanıma yönelik adımlar geliyor. Borsa İstanbul’un tüm dolar varlıklarını TL’ye çevirmesi ve dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL karşılığında altın alımına başlayacak olması önemli hamlelerin başında yer alıyor. Benzer şekilde Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ihalelilerin TL ile düzenleneceğine açıklaması TL varlıklarını destekleyecek nitelikte. Bundan sonraki adımlar döviz ile ödenen AVM kiralarıyla birlikte köprü otoyol geçiş ücretleri olabilir. Devlet kurumlarının ve hane halkının uygulamaları TL’ye olan talebi arttıracaktır. Bunun yanı sıra dış ticarette yapılacak değişiklikler uzun vadeli TL’yi destekleyecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Perşembe günü Ekonomi Koordinasyon Kurulunun (EKK) açıklayacağı kararların da benzer şekilde TL’yi destekleyecek nitelikte olabilir.

Dış Ticarette TL Kullanımı Artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya, İran ve Çin ile görüşüldüğünü ve ticaretin yerel para birimiyle yapılacağına yönelik söylemleri dış ticarette yeni sayfaların açılmasına neden olabilir. TL’nin dış ticarette kullanım oranı %6’ların üzerinde yer alıyor. Dış ticarette TL’nin kullanılması özellikle dış ticaret açığı verdiğimiz ülkelere karşı oldukça avantajlı olacaktır. Önemli bir ticari partnerimiz olan Rusya’ya karşı dış ticaret açığı veriyoruz. Rusya’ya yapılacak ödemeler TL cinsinden olursa dolara olan talebi azaltacaktır. Ancak, burada önemli kısıt Rusya’nın bunu kabul edip etmeyeceğedir. Bunun içinde kuvvetli diplomatik ilişkiler gerekecektir. Tüm bu gelişmelerin kısa vadede TL’yi desteklemeyi sürdürecektir. TL’nin değer kazanımının orta ve uzun vadeye yayılması için dış ticarette atılacak olan adımlar ve TCMB’nin politikaları belirleyici olacaktır.

Dolardaki geri çekilme sürer mi?
Dolar TL paritesinin teknik görüntüsüne baktığımızda, dün TL’nin değer kazanımı sonrası önemli destek olan 3.50 seviyesi aşağı yönlü kırıldı. 3.50 seviyesinin aşağısında kalındığı sürece geri çekilmeler kademeli 3.4050 bölgesine doğru sürebilir. 3.4050 desteğinin kırılması halinde Dolar TL paritesinde yeni bir düşüş dalgası başlayarak 3.3500 seviyesi gündeme gelebilir. 3.50 direncinin geçilmesi halinde 3.5450 – 3.5600 bölgesi gündeme gelebilir.
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