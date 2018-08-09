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DOLAR VE EURO ÇILDIRDI

Güne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar fiyatları, 5.44 TL'nin üzerini görürken şu dakikalarda 5.4428 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 6.31 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar siyasi gelişmeleri takip edecek.

DOLAR VE EURO ÇILDIRDI

Güne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar fiyatları, 5.44 TL'nin üzerini görürken şu dakikalarda 5.4428 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 6.31 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar siyasi gelişmeleri takip edecek.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:53
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DOLAR VE EURO ÇILDIRDI

ABD-TÜRKİYE ilişkilerindeki gerilim ile hareketlenen piyasalarda dalgalanma sürüyor. Güne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 5.4488 TL'yi görürken, saat 16:17 itibarıyla 5.4428 TL'de bulunuyor.

Euro kuru ise 6.3222 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 6.31 TL'de hareket ediyor.

ABD ile yaşanan rahip Brunson krizi sonrası hafta başı 5.42 TL seviyesine kadar yükselen dolar, iki ülke arasında ön mutabakat sağlandığı haberleri ve Türk heyetinin ABD'ye gitmesi ile sakinleşmişti.

Dün Türk heyeti ile ABD heyetinin görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Sözcüsünden gelen açıklamada, görüşmelerin devam ettiği ve Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

Analistler, bugün yurt içi veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de bulunan Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade edilen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini dile getirdi.

hürriyet

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