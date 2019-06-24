Dolar düşüyor, borsa yükseliyor

İstanbul'da gerçekleşen seçimin ardından önemli bir siyasi belirsizliğin ortadan kalkması TL cinsi varlıklara olumlu yansıdı.

Dolar/TL İstanbul seçiminin ardından ilk işlem gününde 5.71 seviyelerine doğru çekildi. Kur, cuma gününü 5.8130 seviyesinden kapatmıştı.

6.5060 seviyesine kadar inen euro/TL de 6.51'in hemen üzerinde.

Borsa İstanbul ise açılışını yüzde 2.15 değer kazancıyla 96.039 puandan gerçekleştirdi.

İstanbul seçimini geride bırakan piyasalar, ABD-Türkiye ikili ilişkileri açısından oldukça kritik bir haftaya giriyor. 28-29 Haziran tarihlerinde Osaka'da yapılacak G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşecek. G20 Liderler Zirvesi öncesi her türlü haber akışının önemli olacağı yeni haftada, ABD-İran arasındaki gelişmeler ise jeopolitik risk algısını belirlemeye devam edecek. Zirveye ilişkin en kritik görüşme ise ticaret savaşı belirsizliğine yön verecek olması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek.

Yeni haftada ne konuşacağız?

Gedik Yatırım'ın notunda, özellikle dış siyasette yaşanan gelişmelerin piyasaların odağında olacağı vurgulandı. Piyasa değerlendirmesi şöyle: 23 Haziran Pazar günü gerçekleşen İstanbul seçimleri nisan ayından bu yana ana gündemimizin birinci sırasında yer alıyordu. Sonuçların İmamoğlu lehine sonlanmasıyla yeni haftanın temel konusu seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve piyasa yansımalarına takibi olacak. Seçimlerin sonuçlanmasıyla beraber siyaset ana gündemimiz olarak kalmaya devam edecek. Özellikle dış ilişkilerimizde hem ABD ile S400 konusu hem de Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj faaliyetleri nedeni ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile aramızdaki yükselen tansiyon gündemimizde ön sırada. Diğer tarafta sınır komşumuz olan İran ile ABD arasında gelişen olaylarda ABD'ye ait İHA'nın İran tarafından vurulması ve NY Times'ın bir haberinde Trump'ın İran'ı vurmaktan son dakika vazgeçtiğini belirtmesi olayların kritik seviyesini artırıyor.

Haziran'ın son haftası gerçekleşecek G20 ülkeleri liderler toplantısında gözler ABD ve Çinli liderlerde olacak. Toplantı öncesi de buluşabilecekleri haberleri ikilinin müzakerelere devam edeceği beklentileri ile iyimserliğe dönüştü. Ticaret savaşlarının bir ayağı olan ülke ticaretlerinde tarifeler nedeniyle oluşan daralmalar birçok merkez bankasının faiz indirimlerine başlamasına neden oldu. Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Avustralya, Hindistan, Şili ve Rusya 25bp politika faizlerini düşürdüler.

Önümüzdeki toplantıda da Fed'den faiz indirimi beklenirken, Powell'ın geçen hafta FOMC sonrası yaptığı konuşma ve Fed'in yayımladığı projeksiyondaki aşağı yönlü bazı revizeler ABD'ye ait resesyon kaygılarını artırdı. Bu nedenle G20 toplantısı vesilesiyle bir araya gelecek liderlerin ticaret savaşlarına yönelik atacakları adımlar global ekonominin seyri açısından oldukça önemli."