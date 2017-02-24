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DOĞU'YA YATIRIM İÇİN 23 MİLYAR LİRALIK TALEP

24 Şubat 2017 Cuma 11:04
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Kalkınma Bakanı Elvan: - "Cazibe Merkezleri Programı için beklentimizin oldukça üzerinde bir taleple karşılaştık. Dün itibarıyla 23 milyar lira tutarında bir talep geldi. Toplam proje tutarı 23 milyar liraya ulaştı" - "Artık Doğu Anadolu Bölgesi'nde geri kalmışlık tabirini bundan sonraki süreçte kullanmayacağız. Bunu tamamıyla ortadan kaldıracağız. Geri kalmış ve gelişmiş iller gibi bir tabir bizim artık lügatımızdan çıkacak"

DOĞU'YA YATIRIM İÇİN 23 MİLYAR LİRALIK TALEP
ERZİNCAN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı'na rekor başvuru olduğunu belirterek, "Cazibe Merkezleri Programı için beklentimizin oldukça üzerinde bir taleple karşılaştık. Dün itibarıyla 23 milyar lira tutarında bir talep geldi. Toplam proje tutarı 23 milyar liraya ulaştı." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a gelen Bakan Elvan, Erzincan Valiliğini ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Elvan, Vali Ali Arslantaş ile görüşmesinin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Cazibe Merkezleri Programı'nın Başbakan Binali Yıldırım tarafından Diyarbakır'da yapılan açıklamayla başlatıldığını anımsatan Elvan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede 23 ilimizi kapsayan bu projeyi başlattık. Cazibe Merkezleri Programı için beklentimizin oldukça üzerinde bir taleple karşılaştık. Dün itibarıyla 23 milyar lira tutarında bir talep geldi. Toplam proje tutarı 23 milyar liraya ulaştı. Ön talep 21 milyar liraydı. Resmi talepleri 20 gün önce almaya başladık. Bugün itibarıyla 23 milyara ulaştık. Bu da beklentimizin oldukça üzerinde."

-  "İllerde geri kalmışlık tabirini kaldırıyoruz"

Elvan, artık Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gündemin en öncelikli maddesinin Cazibe Merkezleri Programı olduğunu, her yerde bu programın konuşulduğunu ve tartışıldığını dile getirdi.

Elvan, "Yatırımcıların ve iş adamlarının yoğun ilgisi var. Bu da bizi oldukça memnun ediyor. Başbakanımıza böyle bir programdan dolayı teşekkür ediyorum. Artık Doğu Anadolu Bölgesi'nde geri kalmışlık tabirini bundan sonraki süreçte kullanmayacağız. Bunu tamamıyla ortadan kaldıracağız. Geri kalmış ve gelişmiş iller gibi bir tabir bizim artık lügatımızdan çıkacak. Bu programın son derece başarılı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.


Anadolu Haber Ajansı
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