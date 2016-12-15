DIŞ BORÇ STOKU EKİMDE 102,6 MİLYAR DOLAR OLDU

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, ekim ayında 2015 sonuna göre 252 milyon dolar artışla 102,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, ekim sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, geçen yıl sonuna kıyasla 252 milyon dolar artarak 102,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,3 azalışla 61,5 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 10,1 artarak 41 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ekimde 2015 sonuna kıyasla yüzde 29,1 azalışla 16,1 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,9 düşüşle 14,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde, banka mevduatı yüzde 4 azalarak 16,7 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 43,2 artarak 13,8 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları ise ekimde geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 8,5 artışla 32 milyar dolara ulaştı.



Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 85,7 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, ekim sonunda geçen yıl sonuna kıyasla büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 15,3 artarak 16,8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,2 azalarak 85,7 milyar dolar oldu. Aynı dönemde alacaklı bazında değerlendirildiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 1,6 azalarak 50,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,6 artarak 51,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl sonunda 1,9 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 72,8 azalışla ekim sonunda 507 milyon dolara geriledi. Bu dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 360 milyon dolar oldu. Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 49,9'unun dolar, yüzde 30,5'inin avro, yüzde 16,9'unun TL ve yüze 2,7'sisinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Bu yılın ekim sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından kaynaklandı. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 15,8, Merkez Bankasının yüzde 0,5, özel sektörün ise yüzde 83,7 paya sahip olduğu gözlendi.

Anadolu Haber Ajansı