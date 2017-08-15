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DASK, DEPREMLER İÇİN GÜÇ BİRLİĞİNE GİDİYOR

15 Ağustos 2017 Salı 12:13
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Başbakan Yardımcısı Şimşek: "DASK meydana gelebilecek büyük bir deprem sonrasında hasar tespit işlemlerinin hızlı şekilde yürütülebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından destek alacak"

DASK, DEPREMLER İÇİN GÜÇ BİRLİĞİNE GİDİYOR
ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK), Türkiye'de meydana gelebilecek büyük bir deprem sonrasında hasar tespit işlemlerinin hızlı şekilde yürütülebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışacağını belirterek, "Bakanlığın hasar tespit çalışmalarının çıktılarından DASK da faydalanacak, böylece kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlanacak."  dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara depreminden sonra zararların en aza indirilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı koordinasyonunda zorunlu deprem sigortası sunmak üzere Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kurulduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunduğuna ve bu afetin sadece bulunduğu bölgeyi değil, ülkeyi de ekonomik olarak sarsabilecek şiddette bir felaket türü olduğuna işaret eden Şimşek, zorunlu deprem sigortasının birey bazında mesken güvencesi sunarken, aynı zamanda bir teminat havuzu oluşturduğunu söyledi.

 Şimşek, gerek mevzuat düzenlemeleri gerekse DASK tarafından yürütülen proje ve çalışmalar sayesinde zorunlu deprem sigortasında, sigortalı sayısının 8 milyonu, sigortalılık oranının ise yüzde 45 seviyesini aştığını ifade ederek, DASK'ın deprem hasarlarına karşı ödeme kapasitesinin de 15 milyar liranın üzerine çıktığını bildirdi.

- "Kentsel dönüşüme kaynak toplantısı yaptık"

Sigortalılık oranındaki artışa paralel olarak DASK'ın operasyonel kapasitesinin de aynı oranda geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"Bu amaçla DASK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Bununla meydana gelebilecek büyük bir deprem sonrasında hasar tespit işlemlerinin hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlık personelinden destek alınacak. Böylece, Bakanlığın görevi çerçevesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarının çıktılarından DASK da faydalanmış olacak ve aynı işin farklı kurumlar bünyesinde iki kere yapılması engellenerek kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlanacak. Öte yandan başkanlığımda deprem riskini azaltmak için kentsel dönüşüme kaynak toplantısı da yaptık."

- "DASK oluşabilecek depremleri yönetebilecek durumda"

Hasar yönetimine ilişkin Hazine Müsteşarlığının koordinasyonunda bakanlık ve ilgili birimlerle başka projeler de yürütüldüğüne işaret eden Şimşek, bunlardan Orto-Foto Projesi ile Türkiye genelindeki yerleşim alanlarının havadan fotoğraflarının çekilerek bir harita hazırlanacağını söyledi.

Şimşek, "Bu sayede depremin gerçekleştiği bölgedeki hasar durumu kısa süre içinde gerçeğe çok yakın bir şekilde hesaplanacak, finansal ve operasyonel ihtiyaçlar önceden belirlenerek hazırlık yapılabilecektir." diye konuştu.

 DASK'ın  şu anki kapasitesiyle Türkiye'de olabilecek depremleri yönetebilecek durumda olduğunu vurgulayan Şimşek, yürütülen projeler ve Bakanlık ile yapılan müşterek çalışmaların bu kapasitenin daha da güçlenmesini sağlayacağını kaydetti.

Şimşek, Türkiye'nin yüzde 70'inden fazlasının deprem kuşağında olduğu göz önüne alındığında DASK'ın yaygınlaştırılmasının bir zorunluluk olduğuna işaret ederek, "Her ne kadar dünya uygulamalarıyla kıyaslandığında yüzde 45'lik sigortalılık oranı büyük bir başarı olsa da bu oranı artırmak ve vatandaşlarımızı depreme karşı bilinçlendirmek için Hazine Müsteşarlığımız çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
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