DAİKİN HERKESİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÜRÜNLER KULLANMAYA ÇAĞIRIYOR

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada elektrik, su ve yakıt verimliliği sağlayan cihazların çevrenin korunmasına yaptığı katkıya dikkat çekerek, herkesi doğa için önce kendinden başlayarak bir adım atmaya çağırdı.

İklimlendirmede uzmanların sunduğu doğru çözümlerin ve cihazların tercih edilmesinin hem kullanıcıların bütçesine hem de Türkiye ekonomisine olumlu katkı yapacağını vurgulayan Önder, şunlara dikkat çekti: “İnsan aktivitelerinin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkisi her geçen gün daha da artıyor. Kaynaklarımızı bu hızla tüketmeye devam edersek, gelecek nesillerin sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması mümkün olmayacak. Enerji kaynaklarının yanlış ve verimsiz kullanılmasının sebep olduğu kayıpların önüne geçmek için bir an önce adım atılmalı. Daikin olarak üretimden tüketime tüm süreçlerde önceliği doğanın korunmasına ve enerji verimliliğine veriyoruz. Ar-Ge bütçemizin büyük bir bölümünü düşük enerji tüketimi ve karbon emisyonu sağlayan iklimlendirme cihazları geliştirmeye ayırıyoruz. Küresel ısınma ile mücadeleyi önceliklerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu amaçla, sektörde taşları yerinden oynattığı ve devrim niteliğinde olduğu için Reform 32 adını verdiğimiz yeni nesil çevreci gaz R32’nin iklimlendirme sektörü tarafından benimsenmesini teşvik ediyoruz. Reform 32 ile çalışan cihazlarımızı Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye’de piyasaya sunduk. Dünya çapında Reform 32’li klimaların üretilmesi ve bunların yaygınlaşması amacıyla sahip olduğumuz 93 patenti ücretsiz olarak sektörün erişimine açtık. Amacımız çevre dostu ve yüksek enerji verimliliği sunan bu gazın sektör standardı haline gelmesi. Daikin’in Reform 32 soğutucu akışkan kullanan klima ve ısı pompası satışları 52 ülkede 10 milyon adedi aşmış durumda. Daikin’in ve diğer şirketlerin satış raporlarına göre 27 milyon adetten fazla satılan Reform 32’li klima sayesinde CO2 (Karbondioksit) eşdeğer tüketiminde yaklaşık 47 milyon ton azalma olduğu hesaplanıyor.”

Doğanın korunması için kullanıcıların atacağı en önemli adımın ise enerji verimliliği sağlayan ürünlerin tercih edilmesi olduğunu vurgulayan Önder, şunları kaydetti: “İklimlendirme ürünlerinin uzman desteği ile yaşam alanlarının gereksinimlerine uygun seçilmesi ve bakımlarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi halinde faturalar yüzde 30 oranında azalabilir. İklimlendirmenin daha proje aşamasında ele alınması halinde ise bu oran yüzde 50’ye ulaşabiliyor. Akıllı teknolojiye sahip ve enerji verimliliği yüksek ürünlerin tercih edilmesi aile bütçesine katkı sağlarken, doğayı da koruyor.”

DAIKIN DOĞANIN KORUNMASINDA DA ÖNCÜ

Verimliliği ve uzun ömrüyle kullanıcıların bütçesini koruyan iklimlendirme cihazlarıyla tanınan Daikin, doğal kaynakların korunması yönünde attığı adımlarla da sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor. Bir yandan geliştirdiği düşük çevresel etkiye sahip ürün ve sistemlerle Avrupa ve Türkiye’de sezonsal verimliliğin öncülüğünü yapan Daikin, Reform 32 olarak adlandırdığı kullanıcı ve çevre dostu soğutucu akışkan R32 gazı kullanan cihazların tüm sektörde yaygınlaşması için büyük çaba gösteriyor. Tüm üretim süreçlerinde ‘daha az enerji kullanımı-daha yüksek verimlilik’ ilkesini benimseyen Daikin, sektörüne bu alanda da liderlik ediyor. Daikin, tüm dünyada sera gazı emisyonlarının azaltılmasından çevresel farkındalık eğitimlerine, enerji tasarrufundan su tüketimine, atık yönetiminden tedarik ve lojistik yönetimine kadar her aşamada çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen çalışmalar yürütüyor.

Ururu Sarara ve Emura gibi az elektrik tüketerek yüksek verimlilik değerlerine ulaşan klimalarıyla sektöründe fark yaratan Daikin, çevre dostu hibrit sistemlerin yaygınlaştırılması konusunda da yatırımlarını sürdürüyor. Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası, düşük enerji kullanımı ve çevre dostu teknolojisi ile geleceğin ihtiyaçlarına bugünden cevap veriyor.

Daikin ayrıca “BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)” sertifikasına sahip uzman kadrosuyla Avrupa’da ve Türkiye’de yeşil bina projelerinin sürdürülebilir HVAC-R çözümleri için danışmanlık hizmeti sunuyor.