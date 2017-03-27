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"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİYLE TİCARETİMİZ 5 KAT BÜYÜR"

27 Mart 2017 Pazartesi 10:46
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "(Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle) Ticaretimiz en azından 5 kat büyür. Şu anda 150 milyar dolarlara yaklaşan ihracatta 500 milyar dolar hedefimizi yakalarız. Kişi başı milli gelirin 11 bin dolarlardan 25 bin dolarlara çıkacağı, enflasyonun tek haneli olduğu, faizlerin tek haneli olduğu istikrarlı bir dönem, ekonomimiz için patlama yılı olacak"

MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetimde daimi istikrarın sağlanacağını, bunun yansımalarının da özellikle ekonomik alanda hissedileceğini belirterek, "Ticaretimiz en azından 5 kat büyür." dedi. Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Vatandaşların halk oylamasında aslında geleceğini ve ekonomik çıkışı da oylayacağını belirten Tüfenkci, Türkiye'nin patinajdan kurtularak depara, atağa kalkacağı bir dönemin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle geleceğini vurguladı.

Halk oylamasında "evet" çıkması halinde tek söz sahibinin millet olacağı yeni bir döneme girileceğini dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti: "Güçlü bir meclisin temellerini attığımız, güçlü yönetimlerin iş başına geleceği döneme gireceğiz. Güçlü bir yargının oluşacağı bir sistemi oluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımız artan oranda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye için oluşturduğu sinerjiyi ve birlik, beraberliği görüyor. Çünkü bu sistem uzlaşma kültürünü de beraberinde getiriyor. Bu sistemde yüzde 50+1 oyu alan iktidara gelmiş olacak. İktidara gelen de 5 yıl süreyle ülkeyi yönetecek. Dolayısıyla yatırımcılarımız da üreticilerimiz de çiftçilerimiz de 5 yıllık süre içerisinde kendilerini planlayacaklar. Bu sistem iki dönemle sınırlı olduğundan da sistemin yeni arızalar vermesini de önlemiş olacak."

"Kazanan 80 milyon olacak"
Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetimde daimi istikrarı sağlayacağının, bunun yansımalarının da özellikle ekonomik alanda hissedileceğinin altını çizdi.

Her vatandaşın istikrarlı bir 5 yıla göre plan yapacağını belirten Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomik yansımalarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu: "Ticaretimiz en azından 5 kat büyür. Şu anda 150 milyar dolarlara yaklaşan ihracatta 500 milyar dolar hedefimizi yakalarız. Kişi başı milli gelirin 11 bin dolarlardan 25 bin dolarlara çıkacağı, enflasyonların tek haneli olduğu, faizlerin tek haneli olduğu istikrarlı bir dönem, ekonomimiz için patlama yılı olacak. Burada kazançlı olan üreticilerimiz, sanayicimiz, işçimiz olacak, esasında 80 milyon kişi olacak. Baktığımızda Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen bütün güçlerin bu sisteme karşı çıktığını da çok net görüyoruz. Eski sistemden beslenenler, kaymağını yiyenler, boşluklarından faydalanarak milletin iradesine ipotek koyanlar 'hayır' çıksın diye uğraşıyor. Millet hakim olsun, son sözü millet söylesin diyenler de 'evet' diye koşturuyor."



Anadolu Haber Ajansı
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