banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

"CEP"TE İKİ ŞİKAYETTEN BİRİ FATURADAN GELDİ

26 Aralık 2016 Pazartesi 11:38
Bu haber 567 kez okundu

BTK'ya yılın üçüncü çeyreğinde iletilen şikayetlerin yaklaşık yüzde 40'ı mobil hizmetlere yönelik gerçekleşti. Mobil sektördeki her iki şikayetten biri faturalardan kaynaklandı

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yılın üçüncü çeyreğinde iletilen şikayetlerin yaklaşık yüzde 40'ı mobil hizmetlere yönelik gerçekleşirken, bu sektördeki her iki şikayetten biri faturalardan kaynaklandı.

AA muhabirinin, BTK verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın üçüncü çeyreğinde gelen şikayet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artışla 27 bin 862 olarak gerçekleşti. Ocak ayından itibaren Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden gelen şikayetlerin BTK online şikayet sistemine dahil edilmesinin de etkisiyle şikayet sayılarında artış görüldü. Söz konusu şikayetlerin 10 bin 908'i mobil, 12 bin 154'ü internet servis sağlayıcıları, 3 bin 349'u sabit telefon, bin 423'ü uydu platform, 28'i kablo TV hizmetleriyle ilgili gerçekleşti.

Şikayetlerin sektör bazında dağılımına bakıldığında, en fazla şikayetin yüzde 44 ile internet servis sağlayıları hizmetlerle ilgili olduğu görüldü. 

Sektörel bazda milyon abone başına tüketici şikayeti sayısına bakıldığında ise aynı dönemde 1 milyon abone başına ortalama i̇nternet servis sağlayıcılığı hizmetine yönelik bin 287, uydu platform hizmetlerine yönelik 350, sabit telefon hizmetlerine yönelik 302, mobil elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik 146 ve Kablo TV hizmetlerine yönelik 24 tüketici şikayeti geldi. 

Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin gerçekleşti. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla toplam şikayetlerin yüzde 48,2’si faturalarla ilgili oldu. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin olurken bu şikayetler toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 45,3’ünü oluşturdu. 

Uydu platform hizmetine ilişkin en fazla tüketici şikayeti aboneliğin feshi/iptali veya geçici durdurulması hizmetlerinden geldi. Bu hususa ilişkin şikayetler toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 55'i olarak belirlendi.

Sabit telefon hizmetine ilişkin en fazla şikayet, bağlantı sorunuyla ilgili oldu. Söz konusu dönemde bu hususa ilişkin şikayetler toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 60'ına denk geldi.

Elektronik haberleşme sektöründe hizmet veren sabit ve mobil telefon hizmeti veren işletmeciler ile internet servis sağlayıcıları, uydu ve kablo-TV işletmecileri ile ilgili tüketici şikayetleri sektörde denetleyici ve düzenleyici kurum olan BTK’nın "tuketici.btk.gov.tr" adresinden yapabiliyorlar.

Sektör bazında 2016 üçüncü çeyrekte tüketici şikayetleri şöyle:
Sektör Konusu 2016-3. çeyrek
Mobil 10.908
İnternet Servis Sağlayıcılar 12.154
Uydu platform 1.423
Sabit telefon 3.349
Kablo TV 28
Toplam 27.862




Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.