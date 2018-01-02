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ÇALIK HOLDİNG, 6 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, gelecek 3 yıllık dönemde enerji ve inşaat sektörlerinde 6 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

ÇALIK HOLDİNG, 6 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, gelecek 3 yıllık dönemde enerji ve inşaat sektörlerinde 6 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

02 Ocak 2018 Salı 11:15
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ÇALIK HOLDİNG, 6 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, 2017 yılında konsolide cirolarının 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini söyleyerek, “Bu, dolar bazında 2016'ya kıyasla yaklaşık yüzde 25 büyüdüğümüz anlamına geliyor" diye konuştu.

KUZEY AFRİKA ATAĞI
2017'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve 2018 yılına ait öngörülerini paylaşan Ahmet Çalık, enerji ve inşaat sektörlerinde yükleniciliğini yaptıkları projelerin gelecek dönemde tamamlayacakları kısmının 1,3 milyar dolar düzeyinde bulunduğunu kaydetti. Çalık, "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde sadece bu 2 sektörde toplam büyüklüğü 6 milyar dolar olan projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Enerji ve inşaatın yanı sıra finans, tekstil, madencilik ve telekom sektörlerinde de projelerimiz devam ediyor. Çalık Holding olarak 2017'nin 10 ayında yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Kuzey Afrika bölgesinde varlığımızı artırmayı ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz" dedi.

“DİJİTAL BANKACILIĞA BÜYÜK YATIRIM YAPTIK”
Çalık, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri Aktif Bank'ın, 2017'de büyümeye devam ettiğini ve dijital bankacılığa büyük yatırım yaptığını belirterek, "Sektörde ihtiyaç kredisi pazarı son bir yılda toplam yüzde 19 büyürken, Aktif Bank'ın yüzde 100 dijital kredi ürünü N Kolay Kredi'nin büyümesi yüzde 90 oldu. Bankamızın toplam ihtiyaç kredisindeki artış, sektörün neredeyse iki katı büyüme göstererek yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti" şeklinde konuştu.

"2018, BÜYÜME AÇISINDAN İYİ BİR YIL OLACAK"
Ahmet Çalık, sözlerine şöyle devam etti: “2018'de Türkiye'nin büyüme açısından olumlu bir yıl geçireceğini düşünüyoruz. Özellikle Euro Bölgesi'ndeki ekonomik hareketliliğin etkisiyle net ihracat büyümeye pozitif katkı sağlayacak. Özellikle sanayi, yatırım ve ihracat alanlarında önümüzdeki dönemin daha iyi geçeceğini ve bu alanlardaki iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz".
 

Son Güncelleme: 02.01.2018 12:26
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Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÇalıkÇalık Holding
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