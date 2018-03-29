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"BÜYÜMEDE DEVLERİ GERİDE BIRAKTIK"

Türkiye ekonomisi 2017 yılı büyüme rakamıyla birlikte G-20’de en hızlı büyüyen ekonomi oldu. 2017 yılındaki yüzde 7,4’lük büyümenin 0,15 puanı net ihracattan kaynaklandı. İhracatta küresel ticareti sırtlayan ülkeleri geride bıraktığımız gibi büyümede de dünyada büyümenin motoru sayılan ülkeleri geride bırakmayı bildik

"BÜYÜMEDE DEVLERİ GERİDE BIRAKTIK"

Türkiye ekonomisi 2017 yılı büyüme rakamıyla birlikte G-20’de en hızlı büyüyen ekonomi oldu. 2017 yılındaki yüzde 7,4’lük büyümenin 0,15 puanı net ihracattan kaynaklandı. İhracatta küresel ticareti sırtlayan ülkeleri geride bıraktığımız gibi büyümede de dünyada büyümenin motoru sayılan ülkeleri geride bırakmayı bildik

29 Mart 2018 Perşembe 11:15
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"BÜYÜMEDE DEVLERİ GERİDE BIRAKTIK"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2017 yılı 4. çeyrek büyüme verisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 2017’nin son çeyreğinde de ülkemizin yüzde 7,3’lük büyüme kaydederek hızlı büyüme performansını devam ettirdiğini kaydeden TİM Başkanı “Böylelikle, 2017 yıl genelinde ülkemiz ekonomisi yüzde 7.4 büyüyerek bütün beklentileri geride bıraktı” dedi.

Büyükekşi açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2017 yılı başladığında, 2016’nın olumsuz etkilerimizi geride bıraktığımızı ve 2017 yılının artık ihracatımız ve ekonomimiz için bir Atılım Yılı olacağını ilan etmiştik. Bu beklentilerimize uyumlu bir şekilde ihracatımız yüzde 10,2 artarak dünya ortalamasının üzerinde yükseldi. 71 bin ihracatçımız 237 ülke ve bölgeye başarı ile ihracat gerçekleştirirken, bu sayede dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 0,89’a çıkardık. Son çeyrek büyüme rakamlarıyla birlikte 2017 yıl geneli büyüme oranımız da tüm G20 ülkelerini geride bıraktı.

Bu veri ile şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, geçtiğimiz yıl nasıl ki ihracatın motoru sayılan Almanya, Çin ve ABD gibi ülkelerden daha başarılı bir performansla ihracatımızı artırdıysak, aynı şekilde büyümenin motoru sayılan Çin, Hindistan gibi ülkeleri de büyümede geride bırakmayı başardık.

Yakaladığımız bu güçlü büyümede ihracatçılarımız önemli bir rol oynadı. 7.4 oranındaki büyümemizin 0.15 puanı net ihracattan kaynaklandı. Bu katkıda ihracat tek başına 2.55 puan pozitif katkı sağlarken, ithalat ise büyümeye –2.4 puanlık katkı verdi. İhracatçılarımızı hem ihracat rakamlarındaki başarısı hem de büyümeye verdikleri katkılardan ötürü kutluyorum. İhracatçılarımıza sundukları destekler ve her daim ihracatçılarımızın sorunlarını dinleyip çözüm getiren, başta Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci olmak üzere Hükümetimiz ise bu başarıya giden yolu bizler için açmış oldu.

Diğer taraftan, 2017 yılı başında Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısına ihracatçılar olarak destek vermiş ve istihdamda da atılım yapacağımızın sözünü vermiştik. 2017 yılında yakalamış olduğumuz bu yüksek büyüme oranı ile birlikte istihdam piyasamızda da olumlu gelişmeler oldu. 2017 başında yüzde 13 olan işsizlik oranımız yıl sonunda yüzde 10,4’e geriledi. Bu süreçte, Aralık ayı itibariyle bir sene öncesine kıyasla işgücüne yaklaşık 1 milyon kişi girerken, 1.6 milyon kişiye de istihdam yaratıldı.

Çevremizde yaşanan gelişmeler ve türlü terör örgütlerinin hedefi olan ülkemiz, bir yandan kahraman Mehmetçiğimizin başarılı operasyonları ile ülkemize yönelen dış tehditleri ortadan kaldırırken, diğer taraftan da ülkemizin birliğine kastedenlere en büyük cevabı da G-20’nin en hızlı büyüme performansını göstererek vermiş oldu.

İnanıyoruz ki, ihracatçılarımızın gayretleri ve Hükümetimizin destekleri sayesinde bu güçlü büyüme oranımızı 2018 yılında da sürdüreceğiz. İhracatta Rekorlar Yılı olarak ilan ettiğimiz 2018 yılında her ay ihracatımızda rekor tazeleyerek tıpkı 2017 yılında olduğu gibi bu yılda da büyümeye yüksek oranda pozitif katkı sunmaya devam edeceğiz. “

Son Güncelleme: 29.03.2018 11:18
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