BÜYÜKEKŞİ: “ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRİN”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Gençlerden beklentimiz net; eski köye yeni adet getirmeniz. İhtiyacımız olan tek şey; hayal gücü. Burada bir kişiye bile ilham olabilirsek bize yeter. ‘Geç kaldık’ diyenler, teknoloji trenini yakalayamadı. Önemli olan ön vagonda olmak değil, treni kaçırmamak. Teknolojik değişim ve dönüşüme yetişmek için teknoloji eşiklerini yakından takip etmek gerekiyor” dedi.

Büyükekşi: “Dünyada inovasyon çalışmalarını fonlayan ve katkı sağlayan gönüllüler var. Bunlar ABD’de ‘kamu yararı gözeten kuruluşlar’ statüsüne geçti. Biz de bu gibi projeleri destekleyelim. Hukuki temellerini güçlendirelim. Gençlerimiz, girişimcilerimiz buralardan daha fazla yararlansın.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği ve ülkemizde inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası İstanbul Kongre Merkezinde başladı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde 6-9 Aralık tarihlerinde düzenlenen etkinliğin açılışına Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile birlikte Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TİM İnovasyon Komitesi Başkanı Tahsin Öztiryaki, çok sayıda ihracatçı, firmalar ve öğrenciler de katıldı.

Etkinlikte TİM, Uluslararası İnovasyon Profesyonelleri Derneği’nin (IAOIP) Türkiye Temsilcisi oldu. Konuya ilişkin iş birliği protokolü TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve IAOIP Başkanı Brett Trusko tarafından imzalandı. ABD merkezli olan ve 72 ülkeden inovasyon profesyonelleri arasında güçlü bir iletişim ağı sağlayan IAOIP’nin Türkiye Temsilciliğinde ihracatçılara inovasyon yetkinliğini geliştirmek amacıyla sertifika programları sunulacak.

TİM’in 2012 yılından bu yana Türkiye İnovasyon Haftası adıyla gerçekleştirdiği ve şimdiye dek 500 bin kişinin takip ettiği etkinlik, bu yıldan itibaren İstanbul’u uluslararası bir girişimcilik merkezi haline getirmek amacıyla Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası olarak düzenleniyor.

Etkinlik açılışında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, inovasyonun sadece bilim insanlarının ya da devasa bütçelere sahip firmaların tekelinde olmadığına, mikro alanlarda mütevazi bütçelerle de geliştirebileceğine dikkat çekti. Dünyada bu tür çalışmaları destekleyen gönüllülerin olduğunu işaret eden Büyükekşi “Bu gönüllüler sizi fonluyor, projenize katkı sağlıyor. Bugün ABD merkezli KickStarter, İndieGoGo gibi kuruluşlar, ülkemizde ise ArıKovanı bu amaca hizmet ediyor. Hatta son dönemde bunlar, ABD’de “kamu yararı gözeten kuruluşlar” statüsüne geçti. Bizlerle birlikte olan Sayın Başbakan Yardımcımıza bu konuda bir talepte bulunmak istiyorum: Bu gibi projeleri destekleyelim. Hukuki temellerini güçlendirelim. Gençlerimiz, girişimcilerimiz buralardan daha fazla yararlansın” dedi.

İhtiyacımız olan tek şey; hayal gücü

Etkinliği takip eden gençlere de seslenen TİM Başkanı Büyükekşi, “İnovasyon ve girişimcilikle ilgili sizlerden beklentimiz net; Eski köye yeni adet getirmenizi istiyoruz. İhtiyacımız olan tek şey; hayal gücü. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmesi, fikirlerini girişimcilikle gerçeğe dönüştürmesi en büyük temennimiz. Bugün burada bir kişiye bile ilham olabilirsek bize yeter. Bir gencimizi dahi farklı düşünmeye yönlendirebilirsek, hedefimize daha çok yaklaşacağız. Bu topraklarda tarih boyunca birçok bilim insanı yetişti. Kıtalar arası ilk uçuşu gerçekleştiren Hezarfen Ahmed Çelebi, dünyanın ilk Arabalı Vapur fikrinin sahibi Hüseyin Haki Efendi gibi. Bu örnekler bize şöyle sesleniyor: Dün bu coğrafyada inovasyona yönelik önemli adımlar atıldı. Bugün de bu adımlar atılacak. Bu alanda en büyük gücümüz, gençlerimiz” dedi.

Türkiye’de 15-24 yaş grubunda 13 milyon gencin olduğunu, nüfusun yarısının 30 yaş, yüzde 64’ünün ise 40 yaş altında olduğunu hatırlatan Büyükekşi, şunları söyledi: “Gençlerimizin azim ve üretkenliğiyle geleceğimiz çok daha aydınlık olacak. Gelinen seviyelere bakarak ‘geç kaldık’ diyenler ise, teknoloji trenini hiçbir zaman yakalayamadı. Geç kaldım diye dövünmeye hiç gerek yok. Zaman; yaratıcı ve özgüvenli olma zamanı. Bu treni yakalama, bu yolculuğa ortak olma zamanı. Ön vagonda olmamak çok önemli değil. Asıl önemli olan şu; treni kaçırmamak. Siz gençlerin gayretleri, çalışmalarınız, azminiz trendeki yerimizi almamızı sağlayacak. Günümüzde çok daha hızlı olan teknolojik değişim ve dönüşüme yetişebilmek için ‘teknoloji eşikleri’ni yakından takip etmek gerekiyor” dedi.

İnovasyon kapasitesini artırmak için reform yolda

Açılışa katılan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Bakan Şimşek, “DNA’mızda aslında girişimcilik var. Bu alanda 137 ülke arasından 36. sıradayız. Global İnovasyon Endeksi’nde ise 43.sıradayız ancak en az ilk 20’de yer almamız gerekiyor. Türkiye’nin şoklara karşı direncini artırma yolunda inovasyon kapasitesini artırmak, işsizlik, cari açık ve enflasyon sorununu çözmek için reform yapacağız. Ar-Ge’nin ticarileşmesi için en son kitle fonlamasını hayata geçirdik. Bütün ekosistemi tamamlıyoruz. TÜBİTAK’ı yeniden yapılandırıyoruz. Kalkınma Bankası’nı da yeniden yapılandıracağız” dedi. Şimşek, “Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nı belki 70 bin kişi ziyaret edecek. Ama bunlardan yalnızca birkaç binini girişimcilik noktasında teşvik ederek, inovasyon konusunda farkındalık sağlayabilirsek bu etkinlik amacına ulaşacak” dedi.

Arçelik, Çalık Holding, Sabancı Holding, TEB, Turkcell ve Türk Hava Yolları’nın stratejik partnerliğinde gerçekleştirilen etkinlikte dört gün boyunca paneller, workshoplar ve networking toplantıları yapılacak, önemli konferanslarda yerli-yabancı birçok ünlü isim de konuk edilecek.

Bu yıl yeni bir açılıma gidilerek bünyesine yeni girişimlere fırsat sunma amacı taşıyan Born Global’ı da dahil eden etkinlikte, ayrıca iki farklı kategoride yerli ve yabancı girişimciler için Pitching yarışmaları düzenlenecek.

TİM, Uluslararası İnovasyon Profesyonelleri Derneği Türkiye Temsilcisi oldu

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen imza töreniyle TİM, Uluslararası İnovasyon Profesyonelleri Derneği’nin (IAOIP) Türkiye Temsilcisi oldu. Konuya ilişkin iş birliği protokolü TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve IAOIP Başkanı Brett Trusko tarafından imzalandı. ABD’de 2012 yılında kurulan, 72 ülkeden 1.500’e yakın üye sayısına sahip olan IAOIP, inovasyon alanında bilimsel yayınlar ve çeşitli sertifika programları sunuyor. Bu kapsamda TİM bünyesinde yapılanan IAOIP Türkiye Temsilciliği de “İnovasyon Profesyoneli Sertifikası, İnovasyon Yöneticisi Sertifikası, Design-Thinking Sertifikası, Yaratıcı Problem Çözme Teorisi (TRIZ) Sertifikası, İnovasyon Metodları Sertifikası” gibi inovasyon alanında yetkinlikleri geliştirmek amaçlı sertifika programları düzenleyecek.

Dünyada inovasyon alanına ilgi duyan ve inovasyon profesyonelleri arasında güçlü bir iletişim ağı sağlayan IAOIP’ın Türkiye Temsilciliği, inovasyon alanında Türkiye’deki yetkinlikleri çeşitli konferanslar ve eğitim fırsatlarına daha kolay erişim sağlayarak geliştirmeye odaklı olacak ve Türkiye’de inovasyon alanında çalışanlar arasında bir işbirliği ortamı kuracak. Tüm ihracatçı firmaların ücretsiz üye olabileceği sistem kapsamında öğrenci, profesyonel, akademik ve kurumsal üyelik kapsamında da indirimler uygulanacak.

