"BU YIL İHRACATTA 155 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKILACAK"

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu yıl inşallah ihracatta 155 milyar doların üzerine çıkma yılı olacak. Aynı şekilde bunun ihracatçılarımız ve firmalarımız için de en az aynı oranlarla artış yaşadıkları bir yıl olmasını temenni ediyorum." dedi. Zeybekci, CNR ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) tarafından düzenlenen Evteks Fuarını ziyaret ederek, kendi ailesine ait Turkuaz şirketinin standına geçti ve burada eşi Ayşen Zeybekci, oğlu Atilla Zeybekci ve kızı Fatma Zeybekci ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada bir değerlendirme yapan Zeybekci, Ev Tekstili fuarından övgüyle söz etti. "Gözümüzün nuru, burnumuzun sızısı Ev Tekstili Fuarındayız. Tekstil sektöründen geliyoruz ve bir zamanlar Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği başkanlığından gelmiş olmamızın da önemi var." diyen Zeybekci, fuarın başladığı dönemde görülen cılız ilginin yıldan yıla arttığını söyledi.



"Daha çok üreteceğiz, daha çok ihracat yapacağız"

Fuara bu sene çeşitli ülkelerden iş insanlarının katıldığını aktaran Zeybekci, "Fuar dünyanın en önemli ev tekstili fuarlarından biri haline geldi, katılım hayli arttı. Bölgesel anlamda bir lider fuar haline geldi. Onun için ben emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum ama en büyük teşekkürüm burada standı olan, burada yer tutan, dünyaya ürünlerini, fikirlerini, desenlerini ve tasarımlarını pazarlayan şirketlerimize tabii ki." yorumunu yaptı. Nihat Zeybekci, bu yılın Türkiye'nin ihracat seferberliğine odaklandığı bir yıl olacağını ifade ederek, "Bu yıl inşallah ihracatta 155 milyar doların üzerine çıkma yılı olacak. Aynı şekilde bunun ihracatçılarımız ve firmalarımız için de en az aynı oranlarla artış yaşadıkları bir yıl olmasını temenni ediyorum. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihracat yapacağız, daha çok istihdam ve daha çok büyüme gerçekleştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Haber Ajansı