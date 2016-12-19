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BU YIL 156 KÖPRÜ VE VİYADÜK HİZMETE AÇILDI

19 Aralık 2016 Pazartesi 12:29
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Karayolları Genel Müdürlüğünce bu yıl 44,3 kilometre uzunluğunda 156 köprü ve viyadük trafiğe açıldı.Türkiye'de trafiğe hizmet veren toplam 8 bin 35 köprünün uzunluğu 509,4 kilometreye ulaştı.

BU YIL 156 KÖPRÜ VE VİYADÜK HİZMETE AÇILDI
ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), bu yıl 44,3 kilometre uzunluğunda 156 köprü ve viyadük trafiğe açıldı. Böylece, Türkiye'de trafiğe hizmet veren toplam 8 bin 35 köprünün uzunluğu 509,4 kilometreye ulaştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2003-2016 yıllarında köprü yapım çalışmaları kapsamında 198,1 kilometre uzunluğunda 2 bin 68 köprü yapımı, 875 köprünün bakım ve onarımı ile 207 tarihi köprünün restorasyon çalışmaları tamamlandı. Böylece, eylül itibarıyla Türkiye'de trafiğe hizmet veren toplam 8 bin 35 köprünün uzunluğu 509,4 kilometre oldu.

Uzun açıklıklı teknolojik köprüler, sadece otoyol projelerinde değil, devlet yollarında da inşa edilmeye başlandı. Bu kapsamda, Adıyaman-Diyarbakır Yolu'nda 610 metre uzunluğundaki Nissibi Köprüsü ve Elazığ-Ağın Yolu üzerinde bulunan 520 metre uzunluğundaki Ağın Köprüsü ile Atatürk ve Keban Barajları kara yoluyla geçilir hale getirilmişti.

Bu yıl da Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinden İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'ndaki Osman Gazi Köprüsü (2 bin 682 metre) ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü (2 bin 164 metre) ile birlikte 37,3 kilometre uzunluğunda 74 köprü hizmete açıldı. Devlet ve il yollarında açılan köprüler de dikkate alındığında 2016 yılında 44,3 kilometre uzunluğunda 156 köprü ve viyadük trafiğe açıldı.

2023 yılına kadar KGM yol ağında toplam 573 kilometre uzunluğunda 9 bin 71 köprü ve viyadüğün trafiğe hizmet vermesi hedefleniyor.

- Yapımı devam eden köprü projeleri

KGM'nin yapımı devam eden önemli köprü çalışmaları arasında yer alan Yeni Kömürhan Köprüsü, Elazığ-Malatya devlet yolunda, Doğu Anadolu Bölgesi ile Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunuyor. Stratejik konuma sahip köprünün uzunluğu 660 metre olup, tek açıklıklı gergin eğik kablo askılı köprü olarak projelendirildi. Kömürhan Köprüsü ile mevcut yol 3 kilometre kısalacak. Köprünün Kasım 2017'de açılması hedefleniyor.

Şehzadeler Viyadüğü ise Amasya Çevre Yolu'nda 490 metre uzunluğunda, 27 metre genişliğinde, 2x2 şeritli, dengeli konsol olarak projelendirildi. 2011 yılı sonunda inşasına başlanan köprünün Kasım 2017 itibarıyla tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha rahat ve güvenli şekilde yapılması sağlanacak.

Batman-Hasankeyf yolunda bulunan ve hibrit köprü olarak projelendirilen 465 ve bin 83 metre uzunluğundaki Hasankeyf Köprülerinin ise Aralık 2017'de açılması öngörülüyor.


Anadolu Haber Ajansı
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