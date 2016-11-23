BRENT PETROL 49 DOLAR SEVİYELERİNDE DENGE ARIYOR

OPEC'in gelecek hafta Viyana'da gerçekleştireceği toplantısı öncesinde, üye ülkelerin bu hafta yaptığı ön görüşmelerde arz kısıntısı anlaşmasına yönelik bir sonuca varılamadığı belirtilirken, İran ve Irak cephesinden bir açıklamanın gelmemesi konuya ilişkin belirsizlikleri yeniden gündeme taşıdı.

Bu gelişmeyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı dün gördüğü 49,93 dolar seviyelerinden düşüşe geçerek 48,12 dolara kadar gerilerken, günü de 48,98 dolardan tamamladı.

Bugün ise 48,8-49,4 dolar bandında seyreden Brent türü ham petrolün varil fiyatı, saat 11.45 itibarıyla 49 dolar sınırında tutunmaya çalışıyor. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise dün en yüksek 49,2 doları görmesi sonrasında, söz konusu gelişmelerin etkisiyle bugün 47,9 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, yurt dışında yoğun bir veri akışının bulunduğunu, OPEC toplantısı öncesinde İran ve Irak cephesinden gelecek açıklamaların ise fiyatların yönü açısından belirleyici olacağını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası 1-2 Kasım tarihli toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan Brent türü ham petrolün varil fiyatı için 49,7 doların aşılması durumunda 50,9 ila 51,5 dolar seviyelerinin direnç olarak öne çıkacağını aktaran analistler, 48,1 dolar seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Anadolu Haber Ajansı