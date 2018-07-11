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boyner.com.tr yeniden hedefleme ile yeni müşteri kazanımını artırdı

Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden Boyner.com.tr, RTB House’un yapay zeka destekli yeniden hedefleme çözümüyle toplam cirosunun yüzde 3,5’ini yeni müşteri kazanımından elde etti

boyner.com.tr yeniden hedefleme ile yeni müşteri kazanımını artırdı

Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden Boyner.com.tr, RTB House’un yapay zeka destekli yeniden hedefleme çözümüyle toplam cirosunun yüzde 3,5’ini yeni müşteri kazanımından elde etti

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:58
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boyner.com.tr yeniden hedefleme ile yeni müşteri kazanımını artırdı

Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden Boyner.com.tr, RTB House’un yapay zeka destekli yeniden hedefleme çözümüyle toplam cirosunun yüzde 3,5’ini yeni müşteri kazanımından elde etti

İstanbul - 11 Temmuz 2018 – Dünya çapında önde gelen markalar için derin öğrenme temelli yeniden hedefleme teknolojileri sunan RTB House, Boyner.com.tr’nin yeni müşteri kazanımında elde ettiği başarıyı açıkladı.

Kissmetrics verilerine göre, bir e-ticaret sitesini ilk kez ziyaret edenlerin yüzde 96’sı satın almak için harekete geçmiyor. Bu nedenle o ziyaretçileri kazanmak elde edilen ciroda önemli bir katkı ortaya çıkarıyor.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden Boyner.com.tr, RTB House’un yapay zeka destekli yeniden hedefleme çözümüyle toplam cirosunun yüzde 3,5’ini yeni müşteri kazanımından elde etti. RTB House tarafından Boyner.com.tr’ye yönlendirilen trafikten elde edilen cironun yüzde 30’undan fazlası yeni müşteriden sağlandı.

Yeniden hedefleme kanalında yeni müşteri kazanımı ve ciro artışı elde etmenin çok değerli olduğunu dile getiren Boyner Dijital Pazarlama Müdürü Gökhan Demirgüç, “Yeniden hedefleme çözümlerinin doğası gereği yeni müşteri kazanımında etkisi olmadığı düşünülür. Ancak RTB House’un yeniden hedefleme çözümüyle daha önce sitemizi ziyaret ettiği halde alışveriş yapmamış kitleye ulaşarak önemli bir potansiyeli gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Böylece yeni müşteri kazanımı ile ciromuza doğrudan katkı sağladık” dedi. Demirgüç, RTB House ile diğer yeniden hedefleme kanallarına kıyasla yüzde 40 daha iyi dönüşüm oranı elde ettiklerini belirtti.

Yeniden hedeflemenin yeni müşteri kazanımında önemli bir etkisi olduğunu dile getiren RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer, “Genel kanının aksine ciroda önemli bir etki yaratarak yeni müşteri kazanımına katkıda bulunduk. Ayrıca sürekli kendini geliştiren derin öğrenme temelli yapımız sayesinde, Boyner.com.tr’ye yönlendirdiğimiz trafikte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ciroda yüzde 140, dönüşüm oranında ise yüzde 22 artış sağladık. Bununla birlikte toplam cironun yüzde 16’sına doğrudan katkıda bulunduk” diye konuştu.

Son Güncelleme: 11.07.2018 17:42
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