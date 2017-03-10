BOYNER PERAKENDE'YE 173 MİLYON LİRA YATIRIM

İSTANBUL (AA) - Mayhoola for Investments LLC, 173,1 milyon lira yatırımla Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'deki (Boyner Perakende) hissesini yüzde 12 artıracak.

Boyner Perakende'den yapılan açıklamaya göre, şirketin hissedarları Boyner Holding ile Mayhoola for Investments arasında imzalanan anlaşmayla, Mayhoola, 173,1 milyon lira yatırımla Boyner Perakende'deki hissesini yüzde 12 artıracak.

Böylece Mayhoola'nın Boyner Perakende'deki payı yüzde 30,7'den yaklaşık yüzde 42,7'ye çıkacak. Bu hisse satışı Boyner Perakende'de yönetim kontrolü değişikliği meydana getirmeyecek.

Yönetim kontrolü değişmemekle birlikte ortaklık yapısında yaşanacak kısmi değişim nedeniyle Boyner Perakende'de Mayhoola For Investments tarafından atanan yönetim kurulu üyesi 1'den 3'e çıkarılacak.

3'ü bağımsız üye olmak üzere 9 kişiden oluşan Boyner Perakende Yönetim Kurulunda Boyner Holding ve Mayhoola For Investments 3'er üyeyle eşit oranda temsil edilecek.

- Sermayesini ve kurumsal yönetim yapısını güçlendiriyor

Boyner Perakende, şubat başında 57,7 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere yüzde 346,62 artırılarak 257,7 milyon liraya çıkarılacağını ve kurumsal yönetimi güçlendirmek üzere yeni bir İcra Komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Bu kararla birlikte Boyner Holding de Boyner Perakende tarafından açıklanan bedelli sermaye artırımına katılacağını Borsa İstanbul'a bildirmişti.

Boyner Holding ayrıca Boyner Perakende'deki mevcut paylarından en fazla yüzde 12'sine kadar olan kısmının, Boyner Perakende'de mevcutta yüzde 30,7 ortağı Mayhoola For Investments de dahil olmak üzere, kurumsal yatırımcılara, karşılıklı mutabakata varılacak fiyat üzerinden satışı için görüşmelere başlanacağını duyurmuştu.

- Boyner Perakende Yönetim Kuruluna 3 yeni üye

Boyner Perakende ayrıca daha önce açıkladığı Yönetim Kurulundaki icracı üye sayısının azaltılması ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacak bir İcra Komitesi kurulması kararı çerçevesinde Yönetim Kuruluna 3 yeni üye atandığını duyurdu.

Yönetim Kurulu görevlerinden ayrılan icracı üyelerin yerine Ergun Özen, Bernard Barbour ve Hasan Arat'ın atanmalarına karar verildi. Atamalar, olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere, 10 Mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Boyner Perakende Yönetim Kurulu ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısında Tayfun Bayazıt, Kamil Ömer Bozer ve Sabri Metin Ar'ın yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak Genel Kurula sunulmasına karar verdi.

Anadolu Haber Ajansı