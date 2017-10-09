BOYNER, KONSEPT MAĞAZASINI EMAAR SQUARE MALL’DA AÇTI

Boyner, yeni mağazası ile İstanbul Anadolu Yakası'nda alışveriş ve eğlencenin merkezi Emaar Squar Mall’da 4.400 m2’lik alanıyla iki farklı katta müşterilerine hizmet vermeye başladı. Boyner Emaar Square Mall’da kadın, erkek, çocuk, bebek, genç aktif spor, ayakkabı, çanta, iç giyim, aksesuar ve kozmetik kategorilerinde yerli yabancı pek çok marka yer alıyor.

Doğa konseptinin ön plana çıktığı, ahşap doku ve detaylarla tasarlanan Boyner mağazası, sıcak ortamı ile ev hissiyatı yaşatarak müşterilerine konforlu ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Yeni Boyner mağazası, Boyner müşterisinin alışık olduğu unsurların farklı bir şekilde yorumlandığı, müşterinin yabancılık hissetmeyeceği, küçük sürprizlerle karşılaşacağı bir yapıda kurgulandı.

Yenilenen DNA’larıyla Boyner özel markaları, dünyaca ünlü markaların koleksiyonları, sezonun en hit modelleri, güncel moda trendleriyle Boyner Emaar Square Mall mağazası moda severleri bekliyor.

Basın Bülteni